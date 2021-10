La Mitaine : Un nouvel espace créatif et communautaire

Val-des-Sources(RL) — Bien que la définition de l’endroit demeure encore à préciser, l’ancienne petite église située au 167 de la rue Jeffrey à Val-des-Sources a récemment fait l’objet de rénovations significatives. Afin de pouvoir y accueillir la présence d’artistes de toutes sortes, ainsi que des ateliers ou autres collectifs d’ordres communautaires et culturels. La remise en état de ce bâtiment se veut littéralement un projet familial, alors que la petite chapelle est la propriété, depuis maintenant deux ans, de Mme Hildegund Janzing, son époux ainsi que de leurs deux fils, dont l’un habite même le sous-sol de l’endroit. Personnalité bien connue et assurément très impliquée dans le milieu culturel de la MRC des Sources, notamment par son travail au sein du festival Masqu’ Alors de Saint-Camille, madame Janzing, nous confia que le nom de La Mitaine est en quelque sorte un clin d’œil à une lointaine anecdote.

En effet, elle mentionna qu’à l’époque des gens anglophones se réunissaient en « meeting » à cet endroit et donc la sonorité du mot s’est déformée au fil du temps et a fait son chemin au milieu de gens francophones, ce qui donna droit au final à l’appellation sympathique de la Mitaine. L’idée de transformer l’endroit non seulement en lieu habitable, mais en prenant soin d’y libérer un espace aux multiples possibilités créatives, artistiques et communautaires, permettra éventuellement à la population d’y tenir entre autres différents ateliers, des cours de perfectionnements, des spectacles et des expositions. À juste titre, lors de l’évènement porte ouverte tenu le dimanche 26 septembre, nous avons été à même de découvrir et d’admirer le travail d’un petit noyau de cinq artistes de la région. Ceux-ci provenant d’univers différents, dont celui de la marionnette et du théâtre, qui occupent présentement les lieux dans le but d’exposer, faire de la recherche et de la cocréation évolutive. L’artiste Emmanuelle Calvé qui est au nombre des artistes en résidence dans la salle présentement, avait de très bons mots pour le mythique petit endroit.

« Étant native de Montréal, je réside maintenant à Ham-Sud depuis un an et j’ai eu la chance de retrouver un ancien collaborateur qui habite dans la région. De plus, l’opportunité m’a été donnée de rencontrer et tisser des liens rapidement avec des artistes locaux. C’est donc avec une envie de créations interdisciplinaires que nous avons vu ces locaux s’offrir à nous et nos idées de projets. C’est vraiment un cadeau d’avoir un endroit tel que celui-ci pour développer nos créations avec la communauté. » Mentionnons que quelques travaux restent encore à faire, afin de finaliser l’aménagement intérieur, mais sachez qu’il est d’ores et déjà possible de prendre contact avec les propriétaires des lieux pour d’éventuelles réservations ou soumissions de projets structurants.