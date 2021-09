Saint-Rémi-de-Tingwick : pour une municipalité sécuritaire et sain

Saint-Rémi-de-Tingwick – C’est avec fierté que la municipalité de Saint- Rémi-de-Tingwick a fait l’acquisition de matériels importants ayant pour but d’améliorer la vie, la sécurité et l’environnement des citoyens.

« Le conseil a écouté les citoyens et citoyennes qui ont fait des demandes dans les politiques sociales famille et amie des aînés 2021-2023 de Saint-Rémi-de-Tingwick. Les gestes que nous avons posés contribuent à bonifier nos infrastructures afin de les rendre plus accueillantes et sécuritaires. Nous avons procédé à l’achat de deux afficheurs de vitesse, quatre tables à langer, trois bacs à trois voies (compost, recyclage, ordures) ainsi que deux défibrillateurs cardiaques. », souligne le maire, M. Mario Nolin.

Les défibrillateurs sont installés à la disposition de tous pour sauver des vies et leur fonctionnement est simple. Le premier est installé au parc des Trois-Lacs et le second au cœur du village au Parc Rock-Dion. Quant aux deux afficheurs de vitesse qui servent à améliorer la sécurité de tous en diminuant la vitesse des automobilistes, un des afficheurs mobiles est installé aléatoirement soit dans les rangs, à l’entrée du village ou les rues du secteur des Trois-Lacs. L’afficheur statique est installé à l’entrée du village où plusieurs conducteurs ont besoin d’un rappel de la vitesse permise.

L’environnement est une priorité pour la municipalité et doit prêcher par l’exemple. C’est avec des gestes simples que tous apprennent à mieux composter. Trois bacs à trois voies sont installés dans les parcs municipaux et au centre communautaire.

Finalement, des tables à langer sont placées dans chaque parc ainsi que dans les deux salles de bains du centre communautaire, afin de répondre aux besoins des jeunes familles.

Rappelons que la municipalité a obtenu l’aide financière du fonds régions et ruralité (FRR) gérer par la MRC d’Arthabaska et à Desjardins des Bois-Francs pour leur don de 1000$ pour l’achat des deux défibrillateurs.