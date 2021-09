Le tête-à-tête aux chandelles avec Bach revient cette année avec le Quatuor Cobalt

Saint-Camille - Les Concerts de la Chapelle accueilleront le Quatuor Cobalt, le samedi 25 septembre, à 20 h, au Centre Le Camillois, 157, rue Miquelon à Saint-Camille.

Cette année, le grand Jean-Sébastien se présentera à notre rendez-vous annuel escorté de Purcell, Haydn, Mendelssohn et même de Piazzola dont nous célébrons cette année le 100e anniversaire de naissance. Et c’est le Quatuor Cobalt qui prendra la parole au nom de ces grands compositeurs.

Le Quatuor Cobalt, constitué de Guillaume Villeneuve et Laurène Patard-Moreau, violonistes, Benjamin Rota, altiste, et de François Leclerc, violoncelliste, se distingue par son approche musicale éclectique et moderne, explorant avec autant d’enthousiasme la musique ancienne sur instrument d’époque que les créations contemporaines. Collaborateur de l’Académie internationale de musique et de danse du Domaine Forget,

le quatuor jouit du statut d’ensemble en résidence à la Faculté de musique de l’Université de Montréal depuis septembre 2020. Également actifs à l’international, plusieurs de ses membres participent au projet « Collectif Unissons » qui les a conduits à enseigner en Haïti.

Soulignons minimalement qu’à l’occasion de ce concert nous aurons la chance d’écouter des extraits de l’Art de la Fugue de Jean-Sébastien Bach, œuvre ultime du compositeur et considérée comme représentant l’apogée du style d’écriture du grand maître et comme étant même l’une des plus grandes illustrations des prouesses de la musique occidentale.

Le tout, faut-il le rappeler, se déroule dans une ambiance des plus feutrées, où près de 200 petites flammes illuminent la scène.