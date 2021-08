Windsor (SFT) —Nous avons eu la chance de parler avec la créatrice du spectacle Manohée, présenté au Parc historique de la Poudrière prochainement, afin de pouvoir découvrir la personne sous la production théâtrale en mouvement. Danika est une femme extrêmement pétillante, ayant grandi dans la région de Windsor. Elle a fréquenté l’école primaire Saint-Philippe, pour ensuite aller tout naturellement à l’école secondaire du Tournesol. C’est grâce à son adhésion au Studio de danse Hélène Borgia qu’elle se rend compte de l’ampleur de son amour du mouvement et de tout ce qui en découle. Elle poursuit donc son aventure au Cégep de Sherbrooke, faisant partie de la première cohorte de la concentration danse ! Se dédiant maintenant entièrement à l’art du mouvement avec sa compagnie Les créations Danika Cormier, la jeune femme porte plusieurs chapeaux.

En passant par la chorégraphe, l’enseignante en danse, créatrice de spectacles petites formes pour le jeune public (public familial, donc) et autres projets emballants, il n’est pas étonnant de comprendre pourquoi elle s’est mérité une bourse. En effet, Danika a pu bénéficier d’une bourse du partenariat territorial grâce à sa pièce Manohée, elle a aussi reçu de l’aide du conseil des arts et lettres du Québec et de la MRC du Val-St-François. Le but de la pièce Manohée est entre autres de pouvoir voyager vers d’autres contrées, d’autres parcs naturels de la région ou plus loin, afin d’emmener la magie à plus de familles. Cette pièce se déroulant en extérieur, elle sera donc en dormance durant l’hiver. Un projet de vidéodanse s’intitulant Le secret des boîtes émergera alors afin de prendre le relais. La piécette sera bien évidemment destinée à un public familial. Il nous a été dit aussi que les spectacles petites formes Bayou ainsi que À la lueur d’une lanterne devraient revenir bientôt.

Faisons briller des talents bien de chez nous en consommant de l’art local. C’est si facile et accessible, il suffit de chercher un peu et d’ouvrir grand les yeux et les oreilles afin de plonger dans le bassin artistique local si riche de notre belle MRC.

Pour aller consulter la page des Créations Danika Cormier : facebook.com/creationsdanikacormier