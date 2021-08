Les lectures-théâtre de retour au Musée de l’ardoise

Richmond — Avec la reprise de ses activités, le Musée est heureux d’offrir à nouveau aux amateurs de théâtre une programmation de quatre lectures-théâtre.

Pour une 4e saison, le metteur en scène Matieu Gaumond marie choix de textes et de comédiens(nes) pour créer des soirées uniques où s’amalgament la richesse des textes et la virtuosité du jeu des interprètes qui, sans décors, nous transportent dans d’autres univers.

Après plus d’une année de pandémie, Matieu Gaumond nous offre deux comédies des années 70, histoire de nous faire rigoler et de nous offrir un moment de détente. Dans un autre ordre d’idées, il nous propose deux duos de personnages qui, l’un en situation de guerre et l’autre faisant face à la maladie et la souffrance, se questionnent sur le sens de la vie.

Pour la première soirée lecture-théâtre, le 14 août, Matieu Gaumond vous propose une comédie aux accents satiriques, « Un ouvrage de dames » de Jean-Claude Danaud. Créée en 1977 à Paris, cette pièce a été traduite et jouée dans une vingtaine de pays.

Le 28 août, avec « Le silence de la mer », il vous offre une nouvelle de Vercors publiée clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale, puis devenue un ouvrage classique abordant les thèmes de la vie et de la guerre.

Le 11 septembre, avec la comédie « Suite californienne » du célèbre dramaturge américain, Neil Simon, vous serez témoin des retrouvailles tantôt drôles, tantôt tristes, d’un couple jadis amants et toujours amis…

Finalement, le 26 septembre, pour la dernière soirée, vous êtes invité à assister à « Comme on regarde tomber les feuilles » un magnifique texte d’Yves Marchand, inspiré de la vie et de l’œuvre de Guy de Maupassant.

Pour plus d’information, consultez le site du Musée : www.centreardoise.ca.