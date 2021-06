Produits laitiers canadiens : Alain Rayes déplore la position du gouvernement libéral

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et ministre du cabinet fantôme du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, Alain Rayes, déplore la position du gouvernement libéral de Justin Trudeau concernant le lait canadien.

Lors de l’étude du projet de loi C-216, Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l’offre), le député libéral de Nepean, Chandra Arya, a argumenté en défaveur des produits laitiers canadiens et québécois dans une intervention bien sentie. Il a dit préférer les produits néo-zélandais et s’est demandé comment cela se faisait-il que ces produits ne se retrouvent pas davantage dans le marché canadien. Il a notamment vanté le beurre de la Nouvelle-Zélande qui serait, selon le député libéral, plus « crémeux » que le beurre canadien.

Alain Rayes, qui représente au Parlement du Canada la quatrième circonscription canadienne comptant le plus de fermes laitières, estime que les producteurs et les transformateurs québécois ne peuvent pas compter sur l’appui des libéraux pour faire valoir leurs intérêts. Il rappelle que les produits laitiers québécois sont parmi les meilleurs au monde.

« On ne peut pas fermer les yeux sur cette position inacceptable des libéraux. Nos fermes laitières sont au cœur de nos communautés rurales. Elles jouent un rôle essentiel à notre vitalité économique. Les libéraux de Justin Trudeau sont complètement déconnectés des enjeux qui touchent les régions comme la nôtre. C’est honteux de tenir ce genre de propos alors que les producteurs et transformateurs laitiers attendent toujours les compensations qui leur sont dues en vertu de traités internationaux. Notre chef Erin O’Toole s’est déjà engagé à présenter, dans les 100 premiers jours d’un gouvernement conservateur, un plan pour payer toutes les compensations promises aux producteurs, éleveurs et transformateurs pour tous les accords de libre-échange conclus récemment », a conclu M. Rayes.