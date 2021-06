275 000$ pour les MRC des Sources et du Val-Saint-François

Sherbrooke – La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, annoncent des investissements totalisant 275 000 $ en rénovation résidentielle dans les MRC des Sources et du Val-Sant-François.

En vertu de RénoRégion, la MRC des Sources se voit octroyer 200 000 $, et celle du Val-Saint-François 75 000 $.

La ministre Laforest a annoncé plus tôt cette semaine une bonification totale de 60 M$ dans les programmes de rénovation afin d’aider les Québécois qui désirent rénover leur chez-soi. Rénovation Québec appuie les municipalités qui se dotent d’un programme visant à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels nécessitant des rénovations. Le programme RénoRégion soutient quant à lui les propriétaires occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui souhaitent exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que présente leur maison.

« Aujourd’hui, c’est une fierté d’annoncer une bonification sans précédent des programmes Rénovation Québec, RénoRégion et Adaptation de domicile. Nous sommes à l’écoute et cette annonce répond concrètement aux demandes des municipalités qui souhaitaient voir plus de citoyens en bénéficier. » Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« Il est important pour nous que les ménages québécois puissent habiter un logement abordable, adéquat et conforme à leurs besoins. C’est pourquoi notre gouvernement investit dans des programmes d’amélioration de l’habitat qui contribuent à la relance économique en stimulant le créneau essentiel de la rénovation résidentielle. » Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Vivre dans un environnement sain et adéquat est un besoin essentiel pour tous les citoyens. Cet investissement dont bénéficie notre région revitalisera des secteurs où des logements nécessitent des rénovations. C’est une excellente nouvelle économique qui vise aussi le bien-être de notre communauté. » André Bachand, député de Richmond