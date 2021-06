Moisson Estrie et l’Archidiocèse de Sherbrooke s’unissent en mode virtuel

Voir la galerie de photos

Sherbrooke – La collaboration qui existe entre Moisson Estrie et l’Archidiocèse de Sherbrooke depuis les neuf dernières années, ne saurait être affectée par la pandémie de COVID-19. Malgré les restrictions actuellement en vigueur dans les églises, dès le 7 juin 2021, une collecte aura belle et bien lieu, de manière virtuelle.

Grâce à son réseau de paroisses étendu sur la totalité du territoire estrien, l’Église de Sherbrooke compte interpeler les fidèles et les inviter à effectuer un don en ligne. Cette façon de procéder évitera la manipulation de denrées et de tirelires durant les messes.

Une vidéo promotionnelle est actuellement en ligne pour encourager la population à effectuer un don. Des messages insérés dans les feuillets paroissiaux seront également mis à contribution pour cette campagne.

« Il fallait trouver une façon de soutenir l’œuvre de Moisson Estrie, tout en respectant les règles sanitaires. Le don en argent demeure un excellent moyen puisque qu’avec chaque dollar offert, Moisson Estrie redistribue l’équivalent de 16 $ en nourriture », mentionne l’archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr.

En plus de fournir des dépannages alimentaires directement aux personnes dans le besoin, Moisson Estrie agit tel un fournisseur en denrées alimentaires à plusieurs organisations sur tout le territoire de l’Estrie. Ainsi, ce sont tous les Estriens qui sont en mesure de bénéficier de cette aide précieuse.

« Cette belle initiative des membres de l’équipe de l’Archidiocèse de Sherbrooke arrive à point pour Moisson Estrie. À cette période de l’année, il est essentiel de rappeler à la population que les besoins en denrées et en argent, sont pour tous les 12 mois du calendrier et pas seulement à Noël. Nous sommes choyés de bénéficier de ce partenariat depuis plus de 9 ans et que la population réponde toujours mieux à l’invitation de participer à cette campagne. », ajoute Geneviève Côté, directrice générale de Moisson Estrie.

La collecte organisée par l’Archidiocèse de Sherbrooke vise à regarnir les tablettes de Moisson Estrie pour la période estivale. Même si la campagne valorise le don en ligne, Moisson Estrie demeure disposée à recevoir les denrées non périssables dans ses locaux situés au 520, 10e avenue Sud, Sherbrooke.

Pour effectuer un don : www.moissonestrie.com/simpliquer/faire-un-don/