Opération conjointe avec les contrôleurs routiers à Val-des-Sources et Richmond

Richmond - Le 14 mai, dans le cadre de l’opération IMPACT en matière de sécurité routière, deux opérations conjointes ont été planifiées avec les contrôleurs routiers. En avant-midi sur le boulevard St-Luc près de l’aréna Connie Dion, à Val-des- Sources, et en après-midi à l’intersection de la route 116 et de la rue Gouin, à Richmond. Au total, près de 50 conducteurs ont été pris en défaut concernant différentes anomalies sur leur véhicule. Sept constats d’infraction ont été émis, notamment pour avoir circulé avec un véhicule muni de pneus à crampons après le 1er mai, pour avoir utilisé un véhicule avec un pare-brise fissuré et pour un véhicule dont le système d’échappement était non conforme. Les opérations ont aussi permis de procéder à la saisie d’un véhicule et d’une remorque non immatriculés, en plus d’émettre 23 avis de vérification et plus d’une centaine d’avertissements.