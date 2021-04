La prudence est toujours de mise avec les feux extérieurs

Val-des-Sources(RL) — Comme on le sait l’arrivée du beau temps et de la chaleur rendent notamment nos soirées beaucoup plus propices à faire de petits feux de plaisances dans nos cours arrière. Ceci dit, qu’il s’agit de cela ou encore de feu de branchages en lien avec les nombreux ménages printaniers, le service de protection incendie de Val-des-Sources, lance tout de même un appel à la prudence.

« Il est toujours très délicat de faire des feux à ciel ouvert et encore plus en ce moment, en raison du fait que nous n’avons pas reçu beaucoup de pluie et la présence de vents également. L’indice SOPFEU demeure élevé et il est important de s’assurer de bien respecter les règlementations municipales en ce qui a trait aux autorisations et attributions de permis. Suite à un signalement, nous avons d’ailleurs dû procéder à notre première validation préventive chez des résidents de Val-des-Sources au cours de la fin de semaine, où fort heureusement aucune intervention ne fut nécessaire. Il s’agit-là du genre de vérifications que nous sommes généralement appelés à réaliser de manière régulière en saison estivale. Pour ce qui est des feux de branches, il est certain que la prudence est d’autant plus de mise, car avec le sol et le foin sec en plusieurs endroits, une simple étincelle portée par le vent peut avoir des incidences importantes au final. Une fois encore il est très important d’avoir toutes les autorisations nécessaires, ainsi que l’ensemble des équipements de sécurités nécessaires à proximité, tel qu’un boyau d’arrosage par exemple. », commenta M. Alain Chainé, directeur de la caserne valsourcienne.

Ce dernier désira également rappeler qu’il est possible pour la population de consulter l’indice SOPFEU en tout temps, alors que l’on retrouve l’information sur le panneau numérique installé aux abords du terrain de balle Lou-Richard, situé aux coins du boulevard Simoneau et de la première avenue.