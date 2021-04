Dernière ligne droite sur le boulevard des Cyprès à Valcourt !

Valcourt - Suite à une importante subvention du gouvernement provincial, pour relancer l’économie affaiblie par la COVID-19, la Ville de Valcourt avait entamé en septembre 2020 des travaux de réfection du boulevard des Cyprès.

En effet, depuis plusieurs années, le Conseil municipal travaillait à trouver un moyen de financer la réfection du boulevard des Cyprès, sur la portion située entre la rue du Parc et le boulevard des Érables. Cette artère importante de notre réseau routier montrait de sérieux signes de fatigue et il devenait prioritaire de la remettre à neuf. Également, pour favoriser les déplacements actifs, nous souhaitions rendre le secteur plus sécuritaire pour les piétons, d’autant plus qu’on y retrouve 2 CPE et une école primaire.

Les travaux se sont déroulés sans embuches majeures, par contre, la neige précoce de novembre a mis fin au chantier, repoussant certaines tâches, notamment l’installation des luminaires, le lignage de rue et la plantation des arbres et végétaux sur le terreplein. Avec les températures plus clémentes, nous avons repris du service dans ce secteur. Le nouvel éclairage de rue a été installé et sera en service bientôt. Au début mai, nous procéderons à l’aménagement paysager, au coulage du béton des musoirs aux extrémités des terrepleins, au lignage de rue, des cases de stationnement et de la piste cyclable, à l’installation des bollards de la piste cyclable et finalement à l’enlèvement des anciens poteaux d’éclairage, devenus inutiles. Nous planifions avoir terminé l’ensemble des travaux au début du mois de juin, selon les embuches, la météo et les urgences que nous allons rencontrer d’ici-là.

Suite à la mise à niveau de la piste cyclable sur le boulevard des Cyprès et pour mieux desservir les familles du secteur plus au Nord-est de la Ville afin qu’ils optent également pour le déplacement actif, un projet de prolongement de la piste cyclable est actuellement sur la table. En effet, nous attendons des réponses pour l’obtention de subventions qui nous permettraient de prolonger la piste cyclable du boulevard des Cyprès vers la place de la Samare et l’Avenue J.-A.-Bombardier, le long du boulevard des Érables. Cette piste cyclable permettrait notamment aux citoyens du secteur de se rendre à vélo à l’école, aux CPE, à la bibliothèque, dans les différents commerces de la ville et même de rejoindre le sentier de l’Ardoise ou la Cantonnière. Rappelons que ce secteur est en plein effervescence depuis le lancement du Programme de revitalisation Valcourt te fait la cour, en mars 2020. Les constructions neuves sont abondantes et de nombreuses familles s’y installeront sous peu. D’ailleurs, il ne reste que 4 terrains disponibles pour la construction.