« La Maison de la famille Les Arbrisseaux : pas si fermé que ça ! »

Par: Mireille Frégeau, Initiative de journalisme local

Windsor - L’incertitude, le moral en berne pour plusieurs et les répercussions de la pandémie peuvent peser lourd. Et cela même au cœur des clans les plus soudés. La Maison de la famille Les Arbrisseaux, le seul organisme famille sur tout le territoire de la MRC Val-Saint-François, rappelle que grâce aux dispositifs d’aide à distance, l’équipe est toujours présente ! Rencontre avec la directrice adjointe, animatrice-intervenante, Catherine Deladurantaye.

La Maison de la famille est un lieu d’entraide, d’information, de ressources, de rencontre et d’échange pour l’ensemble des membres de la famille. Et comment se porte la famille depuis un an ? « Bonne question !, réplique Catherine. Les familles font preuve d’une grande résilience. Cela dit, comme la majorité d’entre nous, elles sont lasses de toutes ces mesures. Avec le télétravail, les horaires scolaires chamboulés ou l’école à la maison, les normes strictes et inconstantes, les coupures de ceci et de cela, plusieurs d’entre elles sont désorganisées. Il n’empêche qu’elles sont formidables de faire face à tout ça ! »

Toute l’équipe a travaillé fort pour adapter ses services. « Si l’on retourne au premier confinement alors que certaines familles étaient en attente de la PCU, donc sans revenus, on a fait beaucoup de dépannage. Tant vestimentaire qu’alimentaire. On est allés porter des couches, du lait maternisé, etc. Il y a eu un réel déploiement pour combler des besoins de base. Nous avons dû arrêter nos animations en présentiel pour nous tourner vers Zoom et offrir nos activités en ligne. Somme toute, les familles ont bien répondu à l’appel », se réjouit-elle.

« Appelez-nous si vous avez besoin ! »

Besoin d’être écouté et de connaitre les ressources ? Besoin d’accessoires pour bébé ou d’emprunter des jouets, des trousses de jeux et des équipements sportifs ? Besoin de vêtements pour les 0–5 ans ? « Nous assurons une permanence et répondons à tous les appels, précise Catherine. Et nous livrons ! On rappelle aussi que nous tenons à conserver la gratuité de nos activités et de nos services. Il suffit d’être membre. Et jusqu’au 31 mars, vous pouvez le devenir gratuitement. »

Cet organisme vous offre de l’entraide, du respect et une forte solidarité. C’est fort apprécié pour traverser le plus grand choc économique et social du XXIe siècle. « Plus que jamais, c’est essentiel », conclut-elle.

N’hésitez pas à consulter leur programmation :

mfarbrisseaux.com

facebook.com/mfarbrisseaux