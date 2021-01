Garde-manger scolaire : Support alimentaire pour les familles de l’école primaire A.D.S.

Danville —Un nouveau projet prend forme à l’école primaire A.D.S. de Danville pour contribuer à la sécurité alimentaire des familles tout au long de l’année scolaire. Le Garde-manger scolaire recueille les dons pour distribuer des paniers de nourriture aux familles de l’école qui en ont besoin pour compléter leur épicerie.

Depuis plusieurs années, la sécurité alimentaire est un enjeu et une priorité à l’école A.D.S. qui offre déjà un programme de petit-déjeuner tous les jours ainsi que de faire une campagne de paniers de Noëls maison. « Plusieurs de nos élèves proviennent de milieux socioéconomiques défavorisés et nous savons que la pandémie actuelle a affecté la situation financière de plusieurs familles. Acheter de la nourriture peut être difficile pour plusieurs, en ce moment plus que jamais. », dit la directrice, Jennifer Palik. Le projet est né d’un désir du personnel de l’école de s’assurer que leurs élèves et leurs familles aient assez de nourriture au quotidien à la maison.

Les familles de l’école A.D.S. pourront faire une demande de panier de nourriture de façon occasionnelle pour compléter leur épicerie. L’enseignante à l’origine du projet, Jessica Duval-Holliday indique que le Garde-manger scolaire a pour but de fournir les ingrédients nécessaires à la confection de quelques repas pour la famille qui le reçoit. Si une famille a besoin d’un soutien alimentaire plus régulier, l’agente de développement communautaire de l’école, Geneviève Manseau, accompagnera la famille vers les ressources locales qui pourront aider à combler leurs besoins.

La communauté est invitée à soutenir ce nouveau projet ! Les citoyens et organismes peuvent contribuer à soutenir les familles de l’école en faisant des dons alimentaires ou en offrant une contribution financière au projet. Trois semaines de collecte de denrées alimentaires auront lieu d’ici la fin de l’année scolaire. Les citoyens sont invités à apporter des denrées nutritives et non périssables à l’école entre le 18 et le 22 janvier. Une boîte est située à l’extérieur de la porte principale pour y déposer les dons de nourriture. Les dons monétaires seront utilisés pour ajouter des aliments aux dons alimentaires reçus. Pour plus d’informations à propos du projet ou pour faire un don monétaire, veuillez visiter la page Facebook de l’école ou contacter l’école au 819-839-2352.