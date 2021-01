La Résidence Saint-Philippe de Windsor durement touchée par une éclosion de Covid

Windsor(RL) — En date du mercredi 13 janvier, la Résidence privée pour aînés Saint-Philippe de Windsor se retrouve au cœur d’une importante éclosion de covid-19, alors que l’on rapporte malheureusement un décès survenu au cours des derniers jours ainsi que 17 résidents actuellement aux prises avec des résultats positifs. La nouvelle publiée et confirmée par la santé publique sur la page du CIUSS de l’Estrie CHUS, ne rapporte cependant aucun membre du personnel infecté pour le moment. L’établissement du 33 de la rue Ambroise-Dearden fait donc partie intégrante des 17 milieux d’hébergements pour aînés actuellement touchés par la maladie à coronavirus en Estrie. À ce stade-ci, il nous est toutefois impossible de déterminer avec précision le nombre total d’usagers habitants à cet endroit, de même que les mesures qui auraient été mises en place par la direction et la santé publique afin de répondre adéquatement à la situation. Au moment de publier cette nouvelle, le Journal Actualités-l’Étincelle était toujours en attente d’un retour d’appel de la direction de la résidence et n’avait donc toujours pas été en mesure d’obtenir plus de précisions dans ce dossier.