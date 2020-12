La sécurité alimentaire dans les Sources, une réalité qui mobilise sans cesse les organismes du milieu

Val-des-Sources (RL) — Nul besoin de spécifier à qui que ce soit que les derniers mois furent particulièrement difficiles pour une grande partie de la population, et ce, pour des raisons qui diffèrent assurément d’une personne à l’autre. Ceci dit, parmi les aléas rencontrés il y a notamment la baisse ou le manque de ressources financières, qui a sans contredit pour effet d’affecter le violet alimentaire familial. Or, même si 2020 fût une année où les besoins étaient criants, il est important de mentionner que c’est une réalité quotidienne à laquelle les différents organismes de la MRC des Sources, membres de la Table en sécurité alimentaire ont à faire face dans notre milieu. En unissant leurs efforts dans l’action à la confiance des gens ainsi qu’à la générosité de la population, des partenaires commerciaux et gouvernementaux, ces derniers travaillent sans relâche à tenter d’améliorer l’aide alimentaire aux plus vulnérables du territoire. Nous vous proposons donc aujourd’hui un court résumé et un tour d’horizon global de quelques-uns des organismes et/ou groupes d’intervenants membres de la Corporation de développement communautaire (CDC) des Sources, qui apportent leurs soutiens continuels à cette importante cause dans leur MRC.

Débutons avec le Centre d’action bénévole (CAB) des Sources qui est un organisme maintenant deux services d’importances tels que la Popote Roulante, qui permet de soutenir plus de 200 personnes aînées à chaque semaine avec la livraison de repas chauds à la maison, en plus du service de dépannage alimentaire, La Manne. Cette dernière assure quant à elle une petite épicerie bimensuelle d’environ 70 $ aux personnes les plus vulnérables de la région.

Les gens peuvent également compter sur la Cuisine Amitié qui opère un projet de récupération et de transformation alimentaire depuis trois ans maintenant. Elle recueille des fruits, légumes et autres denrées en provenance de l’épicerie partenaire Coop Métro Plus, tout en accueillant des dons de maraichers, restaurateurs ainsi que de la population afin de concocter des repas sains à faibles coûts pour les personnes plus vulnérables en plus de réduire le gaspillage.

La coopérative alimentaire des Sources travaille pour sa part au sein de la polyvalente l’Escale de même que d’autres écoles de niveaux primaires sur le territoire. La coop dessert plusieurs centaines de repas complets à prix modique en plus de fournir anonymement une soixantaine de cartes-repas tout à fait gratuitement parmi des étudiants ciblés.

Les Filles d’Isabelle quant à elles, prennent pour ainsi dire le relais en quelque sorte durant la période des fêtes en orchestrant et prenant charge, en compagnie de différents partenaires locaux, des traditionnels paniers de Noël.

Il est tout aussi important de mentionner que tout cela est rendu possible grâce à la participation de nombreux commanditaires locaux et partenaires du milieu tels que la fondation Christian Vachon et Moisson Estrie pour ne nommer que ceux-là.