Réactions en lien avec la fermeture confirmée de la salle d’urgence de Windsor

Windsor(RL) - La nouvelle est finalement tombée ce jeudi, la salle d’urgence du CLSC-urgence mineure-CHSLD de Windsor, fermera ses portes de façon temporaire à compter du lundi 21 décembre prochain. Cette fermeture imposée dans le cadre du plan de réorganisation et de délestage du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec est rendue nécessaire comme on le sait afin de venir supporter les effectifs du CIUSS de l’Estrie CHUS, en raison des besoins en ressources humaines et de la hausse des cas de covid 19 en Estrie. Même si aucune date n’est avancée pour le moment quant à la réouverture, du côté des autorités de la ville de Windsor, la mairesse Mme Sylvie Bureau, se montrait toutefois rassurée suite aux confirmations reçues de la part du CIUSS à l’effet que cette fermeture n’était que temporaire. « Il est évident que ce n’est pas la situation idéale pour les gens de Windsor et de la MRC du Val Saint-François, mais il faut également comprendre qu’il s’agit d’un décret du gouvernement en raison des besoins actuels en santé. Bien que ce ne soit vraiment pas évident, je crois qu’il nous faut en tant que société, poursuivre nos efforts collectifs et respecter les règles sanitaires demandées, afin d’aider à limiter la propagation du virus et ainsi certainement contribuer du même coup à une réouverture plus rapide de notre salle d’urgence. De plus, avec l’arrivée du vaccin, je pense que nous sommes en droit d’espérer des jours meilleurs très bientôt. », commenta Mme Bureau.

Interpellé par le sujet, le député de Richmond M. André Bachand s’est dit évidemment déçu que la situation actuelle commande une telle action, mais satisfait de voir que des ressources viendront prêter mains fortes à des secteurs présentant des besoins critiques en Estrie. « Je tiens à rassurer la population, que nous avons obtenu confirmation qu’il ne s’agit que d’une mesure temporaire et qu’il est impératif pour nous de veiller à s’assurer du maintien de l’ensemble de nos services en santé au sein de nos MRC. » Souligna-t-il. Ce dernier se montra également prudent, mais tout de même optimiste de voir la situation globale s’améliorer au cours des prochaines semaines.

Il est important de mentionner toutefois qu’en dépit de la fermeture de la salle d’urgence, les services de prises de sang (sur rendez-vous) ainsi que de la radiologie demeurent tout de même ouverts au site de Windsor.