Bienvenue à Val-des-Sources!

Val-Des-Sources (RL) Au terme d’un important et parfois houleux processus s’étant échelonné sur un peu plus d’une année complète, c’est maintenant officiel, l’appellation «Asbestos» fait désormais partie de l’histoire. C’est en effet la nouvelle qui découle des bureaux de la ville ce matin après que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec eut donné son approbation, ce mercredi 16 décembre au changement de nom de la municipalité pour celui de « Ville de Val-Des-Sources».

Le maire M. Hugues Grimard soulignait notamment le moment historique entourant cette annonce. « Nous sommes vraiment heureux. Notre nouveau nom nous apportera de merveilleuses opportunités, j’en suis convaincu. Notre changement est historique et je suis content d’avoir vécu le processus avec la population ». A-t.il mentionné.

Par voie de communiqué la ville nous confirme que les changements visuels s’amorceront à compter de janvier prochain, alors que les enseignes d’entrée de ville, lettrages de véhicules et l’identification des bâtiments municipaux, devraient être traités en priorités. Pour ce qui est du site internet et de la page Facebook, ces derniers devraient aussi se voir modifier rapidement. « Nous avons établi une liste de priorités et ferons les changements nécessaires au fur et à mesure. Comme notre logo demeure sensiblement le même, cela nous facilitera la tâche. Nous n’aurons pas à changer les panneaux de rues par exemple » De poursuivre le maire Grimard.

« C’est une page d’histoire qui se tourne, mais c’est aussi une nouvelle histoire marquante qui débute. Je suis fier de la population qui a vécu tout ce processus dans un contexte de pandémie. Je veux souligner l’entière collaboration des autorités municipales, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de sa ministre Andrée Laforest. » - A pour sa part souligné le député de Richmond à l’Assemblée nationale M. André Bachand.

À noter que les citoyens recevront prochainement un guide explicatif pour les informer des mesures à prendre pour effectuer leur changement d’adresse, lequel peut-être entamé immédiatement. Dans la communication émise par les autorités de la ville on nous mentionne que le nom « Asbestos » sera privilégié uniquement pour ce qui est de commande en ligne et ce, jusqu’au 19 avril 2021 en raison d’un délai administratif nécessaire chez Postes Canada.

Par ailleurs il nous a été possible d’apprendre qu’à la suite d’une entente avec Postes Canada, le courrier sera réexpédié gratuitement à la nouvelle adresse des citoyens pendant une période de douze mois. « D’ici là, les citoyens doivent communiquer leur nouvelle adresse à tous leurs correspondants.

Prendre note que les entreprises, organisations ou institutions suivantes feront les changements de façon automatique: Bell, Hydro-Québec, Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Telus et Vidéotron. Il est à noter qu’un délai de transition de 3 mois est nécessaire pour ces grands usagers postaux pour qu’ils soient en mesure d’apporter les changements dans leurs bases de données respectives. La SAAQ expédiera une lettre de confirmation d’adresse et un autocollant de la nouvelle adresse aux résidents concernés.» Pouvait-on également lire dans le communiqué officiel.