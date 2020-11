Les chevaliers de Colomb de Windsor recueilleront des dons les 28 et 29 novembre

Windsor(RL) - Les bénévoles et membres du conseil des chevaliers de Colomb de Windsor lancent un appel à la générosité, alors que ces derniers recueilleront les 28 et 29 novembre, des dons monétaires pour les plus démunis de la région. Dérogeant quelque peu de sa façon de faire habituelle, l’organisme délaissera pour cette année la tenue de la guignolée en organisant plutôt deux journées de collectes de dons, afin de pouvoir assurer l’importante activité des paniers de Noël. Desservant les territoires de Saint-Claude, Val-Joli, Windsor et Saint-François, l’organisme tient à souligner qu’en raison de toutes les contraintes sanitaires imposées par la pandémie, seuls les dons monétaires seront acceptés cette année.

Ainsi des équipes seront présentes à la salle du conseil 2841, situé au 5 de la rue Greenlay Sud à Windsor, de 9 à 15 h lors des journées du samedi et du dimanche. M. Jean Schinck, actuel Grand chevalier, assure que l’ensemble des mesures de protections en vigueur seront mises en place afin d’assurer la sécurité de tous lors de ces journées. « Nos bénévoles seront sur place avec des masques et ils utiliseront des paniers généralement utilisés pour la quête lors des messes, afin de recueillir les contributions volontaires provenant de la population, assurant du même coup le respect de la distanciation sociale demandée par les autorités de la santé publique. À partir de l’ensemble des sommes recueillies, notre comité procédera à la remise de bons d’achat exclusivement alimentaires, échangeables au marché Provigo de Windsor ainsi qu’au Marché ¨AMI¨ de Saint-François-Xavier-de-Brompton. » Plusieurs contributions financières provenant notamment des municipalités ci-haut mentionnées, de la part d’entreprises locales telles que Domtar et Desjardins, des gens de la communauté d’affaires ainsi que de la population en générale, ont déjà été reçues. Il est aussi à noter qu’une dizaine de boites de dons spécialement identifiées, ont également et disposées à cet effet dans divers commerces du secteur.

Pour les personnes désireuses de faire une demande de paniers d’aide alimentaire, il est possible de le faire jusqu’au 4 décembre, en se rendant directement à la salle des chevaliers de Colomb de Windsor du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 11 h 30. Pour plus d’informations, on communique avec les responsables de l’évènement au 819-845-2686. Au cours des dernières années, ce sont plus de 85 paniers en moyenne, qui sont redistribués dans la communauté en cette période.