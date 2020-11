La première nanobrasserie de Sherbrooke sera à Brompton et sera une entreprise d’économie sociale

Sherbrooke — Appel aux gens qui veulent faire une différence dans la communauté ! Le Comité du patrimoine de Bromptonville inc. lancera une campagne de sociofinancement afin d’aider à la réalisation du projet de nanobrasserie L’Ancienne Forge. Ils ont besoin de vous.

La Campagne – La campagne est lancée avec La Ruche Estrie et vise l’atteinte d’un minimum de 15 000 $ dans le but de financer, en partie, la salle de brassage. Une salle de brassage à la fine pointe, qui permettra la fabrication d’une bière de haut niveau en partenariat avec le département de chimie et des sciences du brassage de l’Université Bishop, qui a participé à la planification technique. Comme la nanobrasserie prendra place dans le secteur du projet de dynamisation du Cœur de Brompton, le projet est admissible à recevoir une subvention du fonds Alvéole de la ville de Sherbrooke, fonds qui sera bonifié par Commerce Sherbrooke.

Le Projet — Ouvrir une nanobrasserie (une petite micro) dans un bâtiment historique du secteur Brompton. La création de L’Ancienne Forge permettra de créer des emplois et de sauver le bâtiment tout en créant un lieu de rassemblement pour la communauté et un lieu de diffusion pour l’histoire.

Les Collaborateurs —L’organisation s’est déjà armée de partenaires : Commerce Sherbrooke, le Chantier de l’Économie Sociale, le gouvernement du Canada, la députée de Saint-François Geneviève Hébert, le Ministère des Transports du Québec (MTQ), le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), etc.

Pour Participer—Les gens n’auront qu’à se rendre sur le site web www.laruchequebec.com/laforge afin de voir les contributions. Comme il s’agit d’une entreprise d’économie sociale, des contreparties sont offertes aux gens qui y participeront: bières, dégustations, visites guidées, accès gratuits à des spectacles, etc. De supers cadeaux pour le temps des fêtes ! Pour en savoir plus, visitez le site web mentionné plus haut ou écrivez-nous à vieilleforgebrompton@gmail.com.