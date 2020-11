La 81e Guignolée des chevaliers de Colomb d’Asbestos se déroulera le 27 novembre

Asbestos(RL) - à l’instar de plusieurs autres conseils de l’ordre, les chevaliers de Colomb d’Asbestos solliciteront la générosité des gens de leur communauté lors de la traditionnelle Guignolée annuelle. Cet évènement d’entraide communautaire, qui en sera à sa 81e édition cette année, se déroulera en deux phases bien précises lors de l’avant-midi du vendredi 27 novembre prochain. Tout d’abord des points d’acceptations de dons monétaires seront installés sur la 1re avenue à Asbestos, soit au coin du boulevard St-Luc ainsi que celui du boulevard Simoneau. Des équipes de bénévoles seront donc en place, afin de recueillir les contributions des généreux donateurs pour ainsi aider l’organisme à confectionner des paniers de Noël pour les personnes et familles dans le besoin de la région. Pour ce qui est de la collecte, tout aussi importante de denrées non périssables, les gens sont invités à venir déposer la nourriture dans les boites à cet effet, directement à la salle Saint-Isaac-Jogues, située au 425 de la rue Chassé.

« Nous apprécions la collaboration de nos concitoyens chaque année. Cette fois encore la situation est spéciale et nous voulons tous faire une différence ensemble. Au plaisir de vous saluer le vendredi 27 novembre. » D’exprimer M. André Beaumier Grand Chevalier du conseil 2823 d’Asbestos. Grâce à l’implication des membres bénévoles et la très grande générosité des gens, ce sont plus d’une centaine de familles qui auront bénéficié de l’aide alimentaire distribuée par l’organisme l’an dernier.