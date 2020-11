Les chevaliers de Colomb de Danville doivent renoncer à l’organisation des Paniers de Noël cette année

Danville(RL) —La pandémie de covid-19 continue de causer bon nombre de dommages collatéraux, alors que le conseil 3322 des chevaliers de Colomb de Danville annonce devoir renoncer à la l’organisation et la tenue de la guignolée ainsi que de la distribution des paniers de Noël pour cette année. Tel qu’on le sait la salle du conseil est fermée depuis plusieurs mois déjà, soit plus précisément depuis le 16 mars dernier, ce qui a eu pour effet de priver l’organisme de revenu important provenant entre autres du du volet locatif de la salle. Ajoutons également à cela l’essentiel des activités de financements qui n’ont malheureusement pu avoir lieu au cours de l’année. De plus, il est important de mentionner que plusieurs bénévoles, dont certains s’inscrivent dans la population vulnérable, risqueraient de ne pas être en mesure d’apporter leur aide cette année en raison des risques inhérents à la propagation du virus dans la communauté.

« C’est une décision qui est difficile à prendre, mais nous n’avons pas vraiment le choix de le faire et de mettre le tout sur pause pour cette année. Comme beaucoup d’autres conseils aux alentours, cela fait plusieurs années que les chevaliers de Colomb de Danville s’impliquent dans la guignolée et l’organisation des paniers de Noël pour la région, nous souhaitons vraiment pouvoir être en mesure de revenir en force l’an prochain. » De confier M. Michel Poirier secrétaire-financier du conseil 3322. Ce dernier mentionna également qu’en raison de la pandémie, l’approvisionnement de denrées en très grande quantité aurait assurément représenté un défi en soi cette année, alors que plusieurs commerçants préfèrent limiter la vente de certains produits, afin de pouvoir en assurer la disponibilité à la population. Voilà une triste nouvelle qui aura certainement échos auprès des citoyens de la municipalité, alors qu’on se souviendra qu’en 2019, l’organisme danvilloise avait pourvu une aide alimentaire à près de 70 familles dans le besoin, lors de la période des fêtes.