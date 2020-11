La filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne débutera la vente de coquelicot à compter du 30 octobre

Actualités-l’étincelle (RL) —À l’approche de l’armistice, les membres de la filiale 041 Danville-Windsor de la légion canadienne, procéderont à la traditionnelle vente de coquelicots, mais d’une manière pour le moins différente cette année. Ainsi, afin de respecter la distanciation sociale et toutes les autres mesures sanitaires, il y aura différents points de vente sans contact d’instaurés. « Des plateaux de coquelicots avec compartiments de contributions volontaires seront installés en mode libre-service à l’entrée de la quincaillerie du carré, dans la section-bar du Bistro du Coin ainsi que dans les locaux du bureau des postes à Danville. Il y aura peut-être aussi des points de vente qui passeront par l’hôtel de ville et l’école ADS, alors que du côté de la ville de Windsor le même principe devrait être retrouvé du côté de l’hôtel de ville également, ainsi qu’au restaurant Tim Hortons. », mentionna M. Robert McKeage, Major (ret) et président du comité du Coquelicot.

« Il est important pour nous de poursuivre la vente de coquelicots, tout en respectant les indications gouvernementales et de la direction provinciale de la Légion royale canadienne. Nous croyons que de procéder de cette manière sera une formule intéressante et nous n’avons pas de craintes quant à l’honnêteté des gens pour le recueil de dons volontaires dans les compartiments dédiés à cet effet. Les plateaux devraient par ailleurs faire leurs apparitions au cours de la journée du vendredi 30 octobre et ils y seront jusqu’au 11 novembre prochain. » D’ajouter le Major retraité. Rappelons que le coquelicot est un symbole qui représente les sacrifices des soldats lors de la Première Guerre mondiale.

Les fonds recueillis annuellement servent à venir en aide directement aux vétérans. De plus, mentionnons que pour la première fois depuis l’installation du cénotaphe à Danville en 1921, il n’y aura pas de défilé pour le jour du Souvenir. Toutefois, ayant à cœur de commémorer tout de même l’évènement, la filiale 041 procèdera le jeudi 5 novembre à un cérémonial virtuel de dépôts de couronnes, qui se déroulera à Danville, ainsi qu’au monument de Windsor en cours de journée. À noter qu’il sera possible de suivre les courtes cérémonies protocolaires, alors que le tout sera diffusé sur la page Facebook de l’organisme de même que sur celle de la télé internet locale, Canal Info +.