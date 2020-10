Opposition entourant un choix de nom pour la ville d’Asbestos

Asbestos(RL) — Le maire de Saint-Camille, M. Philippe Pagé, a créé une certaine controverse vendredi dernier, après que ce dernier soit sorti publiquement pour dénoncer un choix figurant sur la nouvelle liste d’options pour le changement d’appellation de la ville d’Asbestos, quelques minutes seulement après que M. Hugues Grimard ait procédé à l’annonce celle-ci. En effet, après avoir pris connaissance des six noms qui seront finalement soumis aux votes des citoyens, M. Pagé a pris la parole afin de demander au conseil municipal de faire volte-face et de retirer le nom de Val-des-Sources de sa liste de suggestions. « Tout d’abord il est important de comprendre que ma démarche se fait avec le plus grand des respects envers l’ensemble des citoyens et de l’administration municipale de la ville d’Asbestos. La raison de ma requête est que le nom “des Sources” fût attribué à notre MRC en 2006, elle qui s’appelait jusque-là MRC d’Asbestos, afin d’expandre davantage la visibilité des sept municipalités inclusives au-delà de notre ville centre. Depuis ce temps, les gens se sont approprié ce nom avec raison et nous le véhiculons beaucoup depuis sa création. Je peux donc très facilement comprendre qu’il puisse faire l’attrait de plusieurs, mais je crois pour ma part qu’il serait souhaitable que l’appellation ¨des Sources¨ demeure au niveau de la MRC globale. » De mentionner, M. Pagé.

« J’ai personnellement fait parvenir une lettre aux membres du conseil d’Asbestos au cours de la semaine dernière, afin de les informer de mes réserves quant à la présence d’une proposition du genre. Bien que j’aie reçu un accusé réception de mon envoi, force est de constater que ma demande ne fût malheureusement pas prise en compte, c’est pourquoi je récidive aujourd’hui dans le plus grand des respects, je tiens à le répéter. » A-t-il poursuivi. De son côté M. Hugues Grimard, nous mentionna être très satisfait de la plus récente liste proposée aux citoyens et qu’aucune modification à celle-ci n’est envisagée. Lors d’un entretien téléphonique, ce dernier nous mentionna également comprendre que dans tout processus démocratique, ce n’est malheureusement pas possible de faire l’unanimité, mais qu’il est important de se rallier à la majorité et qu’il est important de se rappeler qu’au final, le choix sera celui des citoyens et citoyennes de la municipalité.