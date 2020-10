Une nouvelle liste de propositions bonifiée pour le changement de nom de la ville d’Asbestos

Asbestos(RL) - Après quelques semaines d’attente, le conseil municipal de la ville d’Asbestos a dévoilé en primeur, ce vendredi 2 octobre, la toute nouvelle liste de choix qui seront soumis au vote participatif en lien avec le changement d’identité de la municipalité.

Suite à la mise sur pause du projet le 18 septembre dernier, en raison de préoccupations et de mécontentements soulevés par les citoyens, les élus d’Asbestos sont retournés à la table de travail afin de changer et bonifier certains choix de noms. Si la précédente liste faisait état de quatre propositions, la nouvelle en comptera quant à elle deux de plus. Ce sont donc les suggestions de : L’Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix, Trois-Lacs ainsi que Val-des-Sources, qui seront soumis aux choix des citoyens.

Le fonctionnement du vote demeurera le même, alors que parmi les six noms proposés, les propriétaires ainsi que l’ensemble des citoyens âgés de 14 ans et plus, auront à sélectionner par ordre de préférence, quatre noms figurant sur la liste présentée. Rappelons que le nom final devra avoir obtenu la majorité des voix, soit 50% + 1.

De plus, en raison de la recrudescence de la pandémie de Covid-19, la direction municipale a choisi de privilégier un principe de « Vote à l’auto » lequel se déroulera dans le stationnement de l’aréna Connie-Dion aux dates initialement prévues, soit du 14 au 18 octobre prochain, entre 10h et 20h. «Des plages horaires pour les personnes n’ayant pas accès à un véhicule demeureront disponibles pour un vote en présentiel à la salle du Conseil de l’hôtel de ville.

Le dévoilement du nom retenu se fera le lundi 19 octobre en soirée lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, diffusée en direct sur la page Facebook de la municipalité. » Pouvait-ont apprendre dans le communiqué émis par la ville.

« C’était important pour le conseil municipal d’être à l’écoute de la population. C’est pourquoi on s’est rapidement remis sur la table à dessin, tout en ayant en tête de conserver le vote aux dates annoncées. On s’est donc repenché sur le travail du comité consultatif d’acceptabilité sociale et on a organisé des groupes de discussions avec des citoyens de divers milieux et âges afin de tester le pouls de la population sur certains noms.» Mentionna le maire Hugues Grimard. Ce dernier ajouta également être confiant que tout le monde y trouvera son compte avec la nouvelle liste, précisant toutefois que comme l’exercice du choix d’un nom possède une grande part de subjectivité, il est donc normal que tous les noms ne fassent pas l’unanimité. L’important étant que les discussions se déroulent dans le respect.

À noter que les citoyens d’Asbestos recevront à nouveau une invitation officielle par la poste qui inclura une courte description pour chacun des noms proposés. Toute l’information se retrouve également sur le site internet de la ville au www.ville.asbestos.qc.ca sous l’onglet « Changement de nom ».