Mme Marie Vaillancourt certifiée «employeur engagé» pour la réussite éducative dans la MRC des Sources

Wotton(RL) - Madame Marie Vaillancourt, propriétaire de la ferme et fromagerie La maison Grise de Wotton, s’est vu remettre le mardi 8 septembre dernier, un certificat honorifique, ainsi qu’une oriflamme attestant de sa sélection à titre d’employeur engagé pour la réussite éducative dans les Sources. Cet honneur reçu des mains de Mme Josianne Bergeron, coordonnatrice du projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE) accompagnée de Mme Christine Côté du Carrefour-Jeunesse emploi du comté de Richmond, s’inscrit dans le cadre du concours « Mon boss c’est le meilleur » chapeauté par l’organisme Conciliation études-travail Estrie. Par le biais de ce concours, les jeunes étaient donc invités à soumettre la candidature de leur employeur en spécifiant les raisons pour lesquelles ce dernier devait être sélectionné comme étant l’employeur engagée pour la réussite éducative dans sa région. Au total, ce sont six gagnants pour autant de MRC en Estrie, qui se verront remettre pareil certificat au cours des prochaines semaines.

La nomination de Mme Vaillancourt est venue de la part de la jeune étudiante Katie Pépin-St-Arnaud 14 ans, elle qui travaille à temps partiel à la fromagerie de chèvres depuis près de deux ans maintenant. « Ma boss me laisse un peu choisir mon horaire. Elle comprend quand je file moyen bien… Elle est très compréhensive et elle est contente des efforts que je fournis. » Avait-elle d’ailleurs inscrit en commentaire lors de la mise en candidature. La propriétaire des lieux s’est montrée très touchée, tout d’abord par le fait que sa jeune employée ait soumis sa candidature, de même que de se voir être sélectionnée par un jury estrien par la suite. « Je suis très émue de recevoir cette mention, je l’apprécie vraiment beaucoup, je me sens choyée. » A-t-elle dit. Invitée à décrire quelque peu l’adolescente, Mme Vaillancourt souligna tout le sérieux qu’elle démontre dans son travail, ainsi que son sens de l’organisation et sa facilité d’apprentissage notamment. « C’est plaisant, car elle aime apprendre et elle assimile très rapidement les tâches à effectuer. Une chose à laquelle je tiens est de ne pas lui donner des horaires trop chargés, je préfère répartir ses heures sur davantage de journées, afin de ne pas l’épuiser et qu’elle puisse garder l’aspect plaisir dans le travail. » De conclure la propriétaire gagnante. La ferme et fromagerie La Maison Grise est en opération depuis 2013 au 68 de la route 216 à Wotton et celle-ci fabrique des produits faisant le délice des gens provenant de partout en province et ailleurs.