Lancement des trousses de jeux et inauguration du jeu de société écopération

Windsor — La Maison de la famille Les Arbrisseaux invite la population de la MRC du Val-St-François à assister à la conférence de presse du lancement des nouvelles trousses de jeux et d’équipement sportif ainsi qu’à l’inauguration du jeu de société Écopération. C’est sous un chapiteau (beau temps, mauvais temps) au terrain de soccer du Centre J. A. Lemay (près du terrain de tennis) sur la rue Georges-Guilbault à Windsor, à compter de 15 h le 24 septembre prochain, que le tout sera présenté.

Durant cette conférence de presse, Madame Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison de la famille Les Arbrisseaux, présentera les nouveautés et le nouveau guide qui contient plusieurs ajouts de trousses de jeux et d’équipements sportifs. Un volet Jeux de société y a aussi été ajouté.

Ce service de prêt est offert gratuitement aux écoles, aux municipalités, aux CPE et aux organismes de la MRC. Toutes les familles du Val-St-François, qui sont membres de la Maison de la famille Les Arbrisseaux, peuvent également bénéficier de ce service de prêt de trousses de jeux.

L’adhésion à la Maison de la famille est de 10 $ annuellement, mais les familles qui ont une situation financière plus difficile peuvent bénéficier gratuitement de l’adhésion durant la période de Covid puisqu’il n’y a pas de possibilité de faire du bénévolat.

De plus, il y aura une démonstration du jeu de société Écopération (4 ans et +) qui a été développé par la Maison de la famille et créé par Madame Élise Sindon, animatrice-intervenante. Ce jeu est unique et fait partie du guide de prêt de trousses de jeux.

La Maison de la famille Les Arbrisseaux demande aux personnes intéressées de s’inscrire par téléphone au 819 628-0077 ou par courriel à lesarbrisseaux@gmail.com afin de s’assurer que l’endroit soit aménagé de façon à respecter la distanciation sociale.