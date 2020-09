Les organismes communautaires du Val-Saint-François : solidaires et prêts pour la rentrée !

Val-Saint-François — Réunis pour la première fois en présence depuis le début de la pandémie, les représentants des groupes communautaires membres de la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François ont dressé un bilan de leurs actions des derniers mois. Il va sans dire que les organismes n’ont pas chômé pendant cette crise sanitaire hors du commun.

Les groupes en santé et services sociaux ont multiplié les services d’aide alimentaire sous diverses formes auprès des familles et des aînés du territoire. Plusieurs partenaires jeunesse se sont unis, pour organiser des activités mobilisantes et innovantes pour les adolescents pendant la période estivale. D’ailleurs, les groupes culturels ont faire preuve d’ingéniosité pour offrir une programmation virtuelle à la population. Bref, tous les organismes ont modifié leurs façons de faire et ont introduit une nouvelle organisation du travail pour respecter les consignes sanitaires de la Santé publique afin de s’assurer que leurs services et activités soient les plus sécuritaires possibles.

« C’est fascinant de constater la capacité d’adaptation des groupes communautaires de la région » a fait savoir Isabelle Forcier, présidente de la CDC, également directrice des Tabliers en folie, cuisines collectives de la région. « Les organismes ont fait preuve de résilience et de créativité pour s’adapter aux besoins des familles et de toute la population » a précisé Catherine Deladurantaye, représentante de la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Enfin pour terminer, Cathy Varnier de la concertation Valfamille et Joannie Bergeron du Carrefour jeunesse emploi de Richmond ont toutes les deux soulignés « qu’ensemble, en restant unie, la communauté va passer à travers cette crise »