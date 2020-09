Rallye Trophée Roses des Andes 2021

Windsor — Bianka Mailhot et Lise Mailhot désirent remercier leurs chers amis et partenaires qui ont été si généreux avec elles. Bianka et Lise s’apprêtaient à vivre le rallye Trophées Roses des Andes en avril 2021, mais elles sont dans l’obligation d’annuler ce rêve. Car la COVID-19 les empêche d’amasser les fonds nécessaires.

C’est important pour elles de redonner entièrement le 10 000 $ qui leur avait été donné généreusement. Elles ont choisi trois organismes de la région qui aident les enfants chacun à leur façon. Elles remettent un montant de 5 000 $ et deux montants de 2 500 $ aux organismes : Fondation Christian Vachon, Centre D’action bénévole Des Sources et le Centre Théo Vallières. Elles remercient grandement l’intérêt que vous portez à leur Rallye.