Le CAB de Windsor et région se mérite le prix Porteur d’Espoir

Windsor (RC) - Avec l’engagement des membres de la direction, du personnel en place et des bénévoles impliqués, le Centre d’action bénévole de Windsor et région (CAB) s’est vu décerner le prix Porteur d’Espoir par Centraide Estrie. L’évènement s’est tenu le 25 août à la salle du Centre communautaire René-Lévesque de Windsor.

La directrice générale de Centraide Estrie, Marie-Hélène Wolfe a livré un discours soulignant que le CAB a su se démarquer durant la dernière année par sa passion, sa créativité et sa grande capacité d’adaptation. « J’ajoute aussi que toutes les actions qui ont été posées pendant la pandémie n’ont fait que renforcer la décision de remettre le prix au Centre d’action bénévole » a retenu Mme Wolfe.

Pour Nathalie Boisvert, directrice générale du CAB de Windsor et région, il était important que ce prix soit entouré de quelques bénévoles sur place, de son équipe de travail et des maires des cinq territoires liés au CAB.

Faire la différence

Mme Boisvert a remercié chaleureusement tout ce beau monde. « Quel que soit votre secteur de bénévolat en lien direct ou indirect avec les bénéficiaires, je parle ici de vous bénévole : de la popote roulante, de la banque alimentaire, de la journée des petits bonheurs et bénévoles de l’accompagnement du transport. Vous faites la différence au quotidien dans la vie de ces gens, vous mettez du soleil dans leur vie, vous les amusez, vous les divertissez, vous les guidez, vous les accompagnez, vous les aidez à voir la lumière au bout du tunnel. Vous êtes ainsi porteurs d’espoir ».

Nathalie Boisvert est heureuse de son conseil d’administration qui regroupe ses complices, Louise Tremblay et Chantal Coutu, qui ne cessent de se surpasser. De plus, cinq mairesse et maires soutiennent le CAB : Sylvie Bureau de Windsor, Rolland Camiré de Val-Joli, Jean-Luc Beauchemin de St-Denis-de-Brompton, Hervé Provencher de Saint-Claude et Gérard Messier de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Précisons que Centraide Estrie est un organisme philanthropique reconnu qui appuie les organismes communautaires depuis 1975.