Remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec à monsieur André Desfossés

Richmond - La Ville de Richmond est heureuse d’annoncer que monsieur André Desfossés s’est vu décerner la médaille du Lieutenant-gouvernement du Québec pour les aînés soulignant sa grande implication au sein de la communauté richmondaise.

Ce citoyen de Richmond se voit ainsi remercier pour ses nombreuses années de volontariat. Impliqué au sein du Centre d’action bénévole depuis plus de 11 ans, dont il a d’ailleurs été président de 2015 à 2018. Monsieur Desfossés s’est aussi investi dans d’autres organismes dont la popote roulante, les Chevaliers de Colomb et le Club joyeux de l’âge d’or. Sa connaissance du milieu et des besoins de la communauté l’ont d’ailleurs amené à participer activement à l’élaboration de la politique Municipalité amie des aînées (MADA) et au comité de suivi du plan d’action MADA.

Le principal intéressé s’est dit « honoré et très ému de cet honneur. Je suis demeuré sans voix lorsque j’ai reçu cette médaille, je suis fier de contribuer au développement de ma communauté ».

Le maire, Bertrand Ménard, souhaite remercier, en son nom et celui du conseil municipal, monsieur Desfossés pour son d’implication et l’impact positif qu’il a à Richmond. « Nous sommes très heureux que monsieur Desfossés ait été récompensé après tout ce bénévolat. André est un exemple en tant que citoyen qui travaille pour le bien de sa communauté et la remise de cette médaille souligne non seulement l’apport de cet homme, mais aussi l’apport très important qu’ont les grands bénévoles comme lui pour la Ville ».