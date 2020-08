Un bureau satellite pour Alliance Magnésium à Asbestos

Asbestos(RL) - Les anciens bureaux de Duclos Assurances sur la 1ere avenue à Asbestos accueilleront maintenant de tous nouveaux locataires. En effet, l’endroit abritera désormais un bureau satellite d’Alliance Magnésium, comprenant notamment le département des ressources humaines ainsi que celui des communications. Selon Karine Vallières, directrice des communications et affaires publiques chez Alliance, l’aménagement des espaces bureaux est en cours depuis quelques semaines déjà et ces derniers devraient être complétés vers le retour du congé de la fête du Travail. « Ces nouveaux locaux permettront une accessibilité plus grande pour des rencontres d’affaires. Ils nous permettront également de maximiser tout l’espace nécessaire au site industriel pour les équipes de planifications de projets et d’ingénieries liées à la construction de la nouvelle usine, ainsi qu’aux gestionnaires des opérations courantes. » A-t-elle d’ailleurs indiqué. Bien que cela demeure encore à évaluer de manière plus exhaustive, on nous indique qu’il n’est pas exclu que les nouveaux locaux situés au-dessus du Carrefour Jeunesse-Emploi, puisse également accueillir une portion de l’équipe responsable du processus d’embauche et de la formation. Une chose est certaine avec ce nouvel emplacement d’affaires, Alliance Magnésium s’assure d’accroitre sa présence au cœur même de la municipalité d’Asbestos.