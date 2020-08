Une nouvelle offre touristique abénakise au Parc régional du Mont-Ham

Asbestos – La MRC des Sources et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ont concocté plusieurs projets dans les dernières années afin d’offrir aux visiteurs du Parc régional du Mont-Ham une expérience touristique au cœur de l’univers autochtone.

Les visiteurs du Parc régional peuvent maintenant profiter d’une vaste gamme d’activités éducatives, culturelles et de loisirs déployés un peu partout sur le site du parc. Ceux qui graviront le sommet du Mont-Ham pourront se photographier avec l’œuvre Awdowinno, le guerrier abénakis qui trône au sommet de la montagne. Il s’agit d’une sculpture authentique réalisée par l’artiste Jean-Charles Tremblay. Lors de leur ascension, les randonneurs sont invités à emprunter le Sentier des légendes, un parcours d’activités de type cherche et trouve pour les familles. Plusieurs panneaux d’interprétation de la culture abénakise ont également été disposés à différents endroits dans le Parc régional. Une merveilleuse manière de profiter du plein air tout en apprenant davantage sur cette Nation.

Finalement, les visiteurs peuvent prolonger leur séjour au Mont-Ham en faisant la location de tipis d’inspiration autochtone. Une expérience de camping en parfaite harmonie avec la nature et les traditions ancestrales.

« Nous sommes heureux et fiers de contribuer à la mise en valeur du patrimoine abénakis et au développement du tourisme autochtone dans la région. Ce projet constitue une belle occasion de soutenir le développement économique de la région des Sources tout en jouant un rôle éducatif auprès des visiteurs », souligne M. Denys Bernard, directeur général du Conseil des Abénakis de Wôlinak.

L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a souligné sa satisfaction de voir le gouvernement du Canada participer au projet. « C’est avec fierté que nous nous sommes associés à ce projet d’envergure régionale, dont le succès rejaillira sur l’ensemble de l’économie de la région et favorisera son développement touristique et économique. »

Les projets de mise en valeur de la culture abénakise au Parc régional du Mont-Ham ont été rendus possibles grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et de la MRC des Sources.

« Malgré le contexte actuel, nous souhaitions offrir une expérience touristique renouvelée aux usagers du Parc régional. Nous avons mis en place les mesures sanitaires permettant aux visiteurs de profiter de leur escapade nature en toute sécurité », mentionne Jean Roy, représentant désigné de la MRC pour les dossiers touristique et président de la Corporation de développement du Mont-Ham.

Les gestionnaires du Parc régional encouragent les visiteurs à se procurer leurs billets et à réserver leur hébergement sur le site web du parc au www.montham.ca.