Les employés de Domtar amassent des livres et du matériel scolaire 

Windsor – Au cours des dernières semaines, les ambassadeurs EarthChoice de l’usine Domtar de Windsor ont organisé une collecte de matériel scolaire neuf et de livres et jeux usagés pour enfants auprès de leurs collègues.

En plus d’amasser des fournitures scolaires, la collecte a permis de recueillir 80 livres pour enfants et quelques jeux éducatifs qui ont été remis à la Maison des arbrisseaux de Windsor dans le cadre du projet de « réserve scolaire » et pour les autres activités chapeautées par l’organisme.

« Les ambassadeurs EarthChoice organisent chaque année diverses activités afin de soutenir différentes initiatives environnementales et sociales dans la communauté et auprès des employés. Encore une fois, nous avons pu compter sur la générosité des employés de Domtar. », souligne Frédéric Tremblay, directeur technique et leader du groupe d’ambassadeurs EarthChoice de l’usine de Windsor.