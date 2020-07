Céline Gagné Larivière joint l’exécutif provincial du CFQ

Asbestos(RL) - Membre du Cercle de Fermières d’Asbestos et bénévole impliquée au sein de l’organisme depuis plusieurs années, voilà qu’un tout nouveau défi des plus stimulants se présente pour Céline Gagné Larivière. En effet, le 21 mai dernier Mme Gagné Larivière a fait son entrée au sein du conseil exécutif provincial de l’organisme, en étant élue au poste de conseillère #3. « Je suis à la fois honorée et très heureuse de faire partie du conseil provincial, lui qui représente plus de 30 000 femmes réparti au sein de 20 fédérations différentes à travers le Québec. En Estrie, la fédération 07, qu’il me fait plaisir de représenter à l’exécutif, regroupe à elle seule 26 Cercles et plus de 1600 membres sur son territoire.

Ceci dit l’organisme est toujours à l’affût d’accueillir de nouvelles femmes au sein du groupe, afin d’assurer une relève à long terme. Mon arrivée au sein du comité fait suite aux quelques remaniements et ouvertures de postes découlant du départ annoncé de l’ancienne présidente, Mme Suzanne Duchesneau. De ce fait, mon élection comprend un terme d’une année, soit afin d’effectuer le mandat entamé par la personne précédente. Mon rôle sera principalement associé aux communications internes de l’organisme. Concrètement ce que ça veut dire ; c’est que j’assurerai un pont d’informations entre les représentantes de chacune des fédérations au Québec et le conseil provincial.

Présentement je dois avouer que j’apprends de jour en jour et je m’adapte à mes nouvelles tâches administratives, ainsi que les outils utilisés pour les faires. Comme le bureau principal est situé à Longueuil, le télétravail est fortement préconisé présentement, je redouble donc d’efforts afin de maîtriser le mieux possible les logiciels de la Fédération de même que les particularités informatiques qui les accompagnent. » De confier Mme Gagné Larivière. Bénévole engagée, cette résidente de Richmond dit vouloir se donner les prochains mois afin de bien s’acclimater et de s’imprégner pleinement de son nouveau mandat en communication, une facette qu’elle trouvera certainement très intéressante à développer encore davantage selon ses propres dires.