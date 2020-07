Atteinte de 13 % de l’objectif final après une semaine

MRC des Sources – La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) a annoncé le 6 juillet dernier le lancement d’une campagne de financement participatif qui vise à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 de la MRC des Sources. Cette campagne, d’une durée de seulement 30 jours a atteint, en date du 14 juillet, déjà 13 % de son objectif final de 25 000 $ après une semaine d’activité.

Avec une bonification de 5 $ sur chaque certificat cadeau de 25 $ vendu, la population a déjà répondu positivement à cette campagne. En effet, déjà 125 certificats ont été vendus sur la plateforme, en plus des paniers découvertes. Cela représente un montant de plus de 3 300 $ pour les entreprises participantes.

Le principe d’une telle campagne est simple : la population et les entreprises (appelés ici les contributeurs) se rendent au laruchequebec.com/dessources pour choisir une contrepartie. Ils sélectionnent les commerces chez qui ils veulent dépenser leur certificats-cadeaux. Une fois la campagne terminée, le 5 août 2020, le paiement passe sur leur carte de crédit et les commerces locaux reçoivent alors cette contribution pour les aider à passer à travers cette difficile période. Au courant du mois d’août, les contributeurs recevront leurs certificats cadeaux bonifiés et pourront dès lors les utiliser dans les commerces choisis.

Cette campagne souhaite susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l’économie locale et la communauté, particulièrement les gens les plus fragilisés par la situation. Avec un objectif de 25 000 $, la campagne se déploiera sur le site de La Ruche jusqu’au 5 août 2020.

En outre, elle pourra compter sur le soutien financier de Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui doublera l’objectif de la campagne, jusqu’à concurrence de 25 000 $. La totalité de cette contribution sera partagée entre les organismes communautaires associés à la campagne : La croisée des Sentiers, Défi Handicap des Sources et la Meunerie de Saint-Adrien. Un achat sur la campagne a donc un impact direct sur les organismes de la région.

La liste des commerces participants, mise à jour tout au long de la campagne, se trouve au ccedessources.com/ensemble-pour-les-sources/