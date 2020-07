Québec accorde une aide de 784 868 $ à Alliance Magnésium pour la création et le maintien d’emplois en Estrie

Asbestos(RL) Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, était de passage dans la région ce jeudi afin d’annoncer une contribution financière importante du gouvernement du Québec de l’ordre de 784 868 $ à l’entreprise Alliance Magnésium.

Cette aide financière qui s’inscrit dans la foulée des 25,9 M$ annoncés par le ministre de l’Économie et de l’Innovation M. Pierre Fitzgibbon, en juin dernier lors de la pelletée de terre marquant officiellement le début des travaux de constructions de l’usine de fabrication d’Alliance Magnésium. Les sommes octroyées serviront à la formation de 92 travailleurs, dont 77 nouveaux employés parmi ceux-ci, sont prévus être embauchés d’ici 2021. « En plus d’aborder des aspects de la gestion des ressources humaines, la formation offerte permettra également aux employés actuels et futurs de développer les connaissances techniques liées à l’extraction du magnésium et à son traitement ! …

Ce soutien financier permettra à l’entreprise de mettre en œuvre la première phase de son plan de déploiement, qui vise à démontrer le potentiel commercial de son procédé d’extraction du magnésium contenu dans la serpentine, un résidu de l’industrie de l’amiante. » Pouvait-on notamment lire dans le communiqué officiel émanant du cabinet du ministre Boulet. Mentionnons par ailleurs que soutien financier, approuvé par la Commission des partenaires du marché du travail, est octroyé dans le cadre du programme de la mesure de formation de la main-d’œuvre à l’intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et travailleurs.

« Je suis très heureux de notre soutien au projet d’Alliance Magnésium qui permet de créer et de maintenir des emplois durables et de qualité dans la région. Ces emplois qui offrent des salaires et des conditions intéressants sont une plus-value pour la vitalité économique de l’Estrie. Par ailleurs, je me réjouis de constater que l’entreprise qui met en œuvre une technologie verte qui mise sur l’économie circulaire place le développement des compétences de son personnel au cœur de sa stratégie de développement. Il est primordial que nos travailleuses et nos travailleurs soient toujours mieux formés pour qu’ils possèdent l’expertise la plus fine possible et surtout que celle-ci soit adaptée aux besoins réels du marché du travail. L’annonce d’aujourd’hui démontre que votre gouvernement est présent pour appuyer la croissance de nos entreprises qui s’emploient à développer des projets durables, verts et bénéfiques pour notre économie et notre main-d’œuvre. » Commenta le ministre du Travail.

Pour le député de Richmond M. André Bachand, il s’agit d’un geste significatif démontrant toute l’ampleur de l’engagement du gouvernement pour le développement des régions. « L’annonce faite aujourd’hui démontre une fois de plus toute l’importance qu’accorde notre gouvernement à la création et au maintien d’emplois durables, rémunérateurs et à hautes valeurs ajoutées en région. » A-t-il fièrement exprimé.

« Je me réjouis de voir les instances gouvernementales et une entreprise d’ici travailler de concert afin d’offrir une formation de qualité qui nous permettra de soutenir plusieurs emplois chez nous », fait valoir le maire d’Asbestos, Hugues Grimard, maire d'Asbestos.

La Ville d’Asbestos est fière d’appuyer depuis le début Alliance Magnésium qui, par ses actions, démontre un réel souci de collaboration avec la région et sa population. L’entreprise s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans les objectifs dediversification économique de la municipalité.

«Cette annonce vient appuyer notre volonté de devenir la technopole du magnésium en nous permettant de former une main-d’œuvre qualifiée spécifiquement pour travailler avec le métal d’avenir qu’est le magnésium », ajoute le maire.

Alliance Magnésium travaillera donc de concert avec les cégeps de Sherbrooke et Trois-Rivières, afin de développer et diffuser un plan de formation pour ses nouveaux travailleurs. Il est d’ores et déjà prévu que la formation soit donnée dans les locaux du Carrefour d’innovation sur les matériaux de la MRC des Sources (CMMS) à Asbestos.