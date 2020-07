Départ du Curé Grégory et de Gilles Morissette

Windsor – L’Abbé Grégory Gémin doit quitter les paroisse St- Phillippe et St-François car il aura la charge de 6 paroisses à Sherbrooke

l’Abbé Grégory Gémin fût choisi comme prêtre administrateur des paroisses St-Philippe de Windsor et St- François Xavier de Brompton. Les paroissiens ont découvert dans ce jeune prêtre de 39 ans, non seulement une personnalité très attachante et pleine de bonne humeur, mais une foi très profonde, réfléchie et basée sur la vie et les enseignements de Jésus

Grégory nous a appris à vivre une relation d’esprit avec Dieu d’où vient le nom « Vie spirituelle avec notre créateur et sauveur de toute l’humanité ».

Gilles Morissette

Une retraite bien méritée pour M. Gilles Morissette. Gilles a été sans contredit un pilier remarquable pour la Paroisse St- Philippe de Windsor.

Il fut alors élu marguillier en janvier 2000 et devient président du Conseil de fabrique en mars 2003, donc pendant 20 années consécutives, Gilles a occupé le poste de marguillier et président et prendra une retraite bien méritée à partir du 1 août 2020.

Non seulement Gilles a connu plusieurs curés sous son règne, il a également vécu plusieurs événements marquants dans notre paroisse. Entre autre, un horrible incendie qui détruisit notre très belle église ancestrale et patrimoniale au printemps 2013. Une année plus tard, soit en décembre 2014, Gilles et Martial Chamberland organisèrent la reconstruction de notre église actuelle, permettant à la communauté cette continuité dessinée depuis l’arrivée de Gilles.

Tellement d’accomplissements ont été réalisés, que d’en faire la liste serait beaucoup trop long.

La paroisse St-Philippe tiens à remercier Gilles de tous les efforts que lui et sa conjointe Nicole, ont dû investir dans tout ce périple de générosité, Ils ne seront jamais oubliés.