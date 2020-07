Sauvetage d’un matériau patrimonial : les briques de Richmond récupérées par HVSF

Richmond – Grâce à une collaboration inédite avec l’entreprise de démolition Robert Fer et métaux, TimberMart Couture, la Quincaillerie de Richmond et la Ville de Richmond, l’équipe d’Héritage du Val-Saint-François organisent une opération de récupération d’un matériau emblématique du patrimoine bâti régional : les fameuses « briques de Richmond » ! En cours de démolition, l’École du Tremplin, propriété de la Commission scolaire des Sommets, était recouverte de ces briques d’argile rouge à la patine caractéristique, fabriquées dans la région depuis 150 ans. Les pièces récupérées serviront à restaurer les nombreuses demeures anciennes des environs pour préserver l’authenticité et la beauté de nos villes et villages.

Ouvert tous les jours de 8 h à 10 h le chantier de récupération est accessible par la rue Adam jusqu’au 20 juillet, aux nombreux bénévoles qui viendront aider à faire le tri des 50 tonnes de matériaux. Les briques de première qualité seront disponibles pour les réparations patrimoniales tandis que celles comportant quelques défauts seront proposées à moindre coût pour tout autre projet. Les bénéfices de l’opération iront aux projets de l’organisme patrimonial du Val-Saint François. Pour les organisateurs, ce défi de taille représente la première étape d’un projet de récupération des matériaux uniques à notre région, telles les tuiles de toitures d’ardoise, appelée à se développer au cours des prochaines années.

Dans un premier temps, alerté par Ali Ayachi, urbaniste et inspecteur municipal de la ville de Richmond, HVSF a obtenu l’appui du conseil de ville pour demander au chef de chantier de RF&M, Francis Landry, de conserver les briques dans un secteur du chantier. Marcel Couture a ensuite accepté d’acheter et d’entreposer les matériaux triés et d’en gérer l’inventaire, pendant que Paul O’Donnell a fourni des palettes pour le transport et un soutien lors de l’installation du périmètre de sécurité de la zone de triage. Dédiées aux projets de rénovation patrimoniale, les briques seront vendues aux particuliers chez TimberMart Couture dès le mois d’août.

Pour participer à cette initiative citoyenne, présentez-vous simplement à la clôture de sécurité avec votre plus beau sourire, vos gants, masques, chaussures et réserve d’eau. Une brique à la fois, on va bien aller !