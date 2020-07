La campagne Je suis aidant culturel atteint son objectif

Saint-Camille(RL) — Tel que rapporté dans nos pages il y a quelques semaines déjà, la campagne de financement du comité d’urgence de Culture aux ainés Je suis aidant culturel, lancé au début du mois de juin dernier, avait pour but de recueillir des fonds afin d’offrir des prestations artistiques aux personnes aînées habitant en résidences dans les MRC des Sources et du Val-St-François. C’est donc avec joie que le comité organisateur annonçait au cours de la dernière semaine l’atteinte de son objectif de 10 000 $. Cette réussite, l’organisation l’octroi à la très grande générosité des gens et à l’implication financière d’importance des deux MRC visées qui ont contribué pour l’ordre de 2000 $ chacune à cette importante collecte de fonds culturelle. Au final, ce sont 10 170 $ qui auront été amassés pour le programme.

« En appuyant la campagne Je suis aidant culturel nous soutenons à la fois nos aînés et nos artistes. Cette contribution permettra aussi de briser l’isolement tout en favorisant l’accès aux arts et à la culture. » Mentionnait par voie de communiqué, M. Luc Cayer préfet de la MRC du Val-Saint-François.

« C’était très important pour nous de contribuer à ce projet puisqu’on sait que la culture fait partie du quotidien de nos citoyens. On voulait s’assurer que nos ainés puissent profiter de cette belle opportunité qui a été conçue spécialement pour eux. C’est notre façon de les remercier pour tous les efforts et les sacrifices qu’ils ont faits dans les derniers mois » ajouta pour sa part M. Pierre Therrien, maire de la municipalité de Saint-Adrien et responsable des dossiers culturels pour le conseil de la MRC des Sources.

Les sommes recueillies serviront donc à la réalisation de spectacles intimes comprenant une diversification fort intéressante. Parmi celle-ci, Culture aux ainées propose notamment des artistes tels que : Christine Bolduc et Jessica Paradis de Sherbrooke, qui présente un conte musical De sel & d’écume, inspiré de chants et d’anecdotes maritimes auxquels harpe, accordéon et harmonies vocales viendront se greffer, Benoît Converset et Jacques Bergeron de Racine, offrent quant à eux un spectacle musical où les volets jazz, swing et traditionnel seront à l’honneur. En chansons, nous retrouverons également André Côté d’Asbestos, qui possède un répertoire plutôt varié allant des chansons de Leclerc à Léveillée, en passant par Moustaki, Aznavour et des compositions originales. Une conférence musicale autour d’instruments inusités de la préhistoire à aujourd’hui, réalisé par le Sherbrookois Robert Daigneault, figure aussi à la liste des spectacles proposés. De plus, il est important de mentionner qu’au cœur même de l’argent amassé, une somme servira également à acheter des tablettes électroniques pour de futurs projets à l’égard des ainés de la région.