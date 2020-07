Théâtre Effet V, organise une ballade culturelle le 18 juillet à Danville

Danville (RL) - La compagnie de productions théâtrales Effet V située à Danville, tiendra une activité culturelle particulièrement intéressante dans les rues de la municipalité le samedi 18 juillet prochain. Intitulé 19 degrés de séparations, en référence à la covid-19, l’évènement consistera en fait à parcourir un trajet pédestre pré établi où les visiteurs pourront s’arrêter à chacun des sept points de rencontre artistiques désignés, afin d’assister à une prestation privée de l’artiste en place.

Pour la plupart bien installés dans le confort de leur cour personnelle, ces derniers offriront des spectacles diversifiés allant notamment de l’humour, à la chanson en passant par la poésie et des capsules historiques, entre autres. « Nous n’avons aucunement la prétention d’avoir inventé quoi que ce soit avec ce projet locorural, car une formule semblable s’est peut-être déjà tenue ailleurs, mais quoi qu’il en soit nous cherchions une manière d’aider l’art vivant en période difficile de pandémie et cette idée nous est venue. Nous avons donc soumis notre concept à la ville de Danville, qui dans le cadre de l’appel de projet en lien avec sa politique culturelle a retenu notre proposition et cela, à notre grand bonheur bien évidemment. » De commenter Mme Lori Hazine Poisson, artiste et présidente de Théâtre Effet V.

Un horaire réglé au quart de tour débutant à 13 h 30 avec des prestations de cinq à sept minutes maximum par endroit et des déplacements contrôlés, devraient permettre un espace-temps de 15 minutes au total entre chacune des représentations. « Nous sommes très conscients que le respect de l’horaire sera crucial lors de cette journée, c’est pourquoi nous avons dû prendre la décision de limiter le nombre d’inscriptions à 14, soit deux inscriptions de visiteurs par artistes et de prioriser les résidents de Danville. Ceci dit, si jamais un nombre plus élevé parvenait à nos bureaux, cela demanderait évidemment confirmation, mais il ne serait pas exclu à ce moment de tenir un second tour de représentations en fin d’après-midi et d’élargir l’accueil aux gens de la MRC. » De poursuivre Madame Hazine Poisson.

À noter que la priorité d’inscription pour les citoyens de Danville sera maintenue jusqu’au 4 juillet prochain. Pour obtenir plus d’informations et/ou pour réserver sa place, on doit communiquer avec Effet V au 514-843-6040. En cas de pluie l’évènement sera remis à la même heure le samedi 25 juillet.