Ouverture des messes

MRC des Sources - Avec la réouverture imminente des églises, voici des règles simples pour les messes du curé de l’église Saint-Isaac-Jogues d’Asbestos. Les messes du mardi et vendredi à 16h15 se dérouleront à Asbestos. Ces messes seront limitées à 50 personnes sans réservations.

Pour les messes du samedi et du dimanche, il faut faire la réservation au numéro de téléphone 819-879-2535 poste 225. Vous pourrez réserver vos places de 9h à 12h et 13 à 16h le jeudi et vendredi précèdent les célébrations. Ce numéro est bon pour toutes les églises de la paroisse Coeur-Immaculé-de-Marie. Donc, les horaires seront comme à l’habitude. Il y a une limite de 50 personnes y compris les bénévoles.

Pour les funérailles, comme les églises sont soumises aux mêmes règles, vous êtes invité à laisser la place aux familles.

Pendant ce temps, la messe continuera d’être disponible sur YouTube. Vous pouvez recevoir une notification sur Facebook et sur le site internet de la paroisse www.saint-isaac.org.

« Nous sommes conscients que cela ne conviendra pas à tout le monde, qu’il y aura des frustrations, mais nous comptons sur votre collaboration. » Le curé Patrick Côté, vous invite aussi à faire connaître ces informations à ceux qui n’ont pas accès internet. Il vaut mieux qu’ils reçoivent le message trois fois que pas du tout.