La ville de Windsor en support à la banque alimentaire du CAB de Windsor et région

Windsor - Le CAB de Windsor et région tient à remercier la Ville de Windsor pour l’achat d’un frigo. Le CAB offre le service de dépannage alimentaire sur une base régulière depuis 2016. Nathalie Boisvert, directrice générale, était loin de se douter que du jour au lendemain, les demandes feraient un bond énorme. Depuis le début de la pandémie, la banque alimentaire sert 50 % plus de gens et ce à chaque semaine. Le partenariat développé avec le marché d’alimentation Provigo François Gauthier de Windsor permet au CAB d’offrir divers aliments de très bonne qualité.

Avec la récupération alimentaire, ce sont en moyenne, 2 000 kg de nourriture par mois qui évitent le chemin des poubelles. Avec l’été qui est à nos portes, quelques producteurs maraichers nous font don de leurs surplus. On parle ici de la Ferme Racines et Chlorophylle et de la Ferme Perreault. Il fallait inévitablement un frigo commercial supplémentaire pour garder au frais l’inventaire afin de bien conserver fruits, légumes, produits laitiers et autres pour ainsi servir convenablement tout ce beau monde. La Ville de Windsor a assumé la quasi-totalité des frais reliés à l’achat de l’équipement. Un énorme merci à Sylvie Bureau, mairesse de Windsor et à tous les conseillers et conseillères. Ça fait chaud au cœur que notre organisme soit reconnu dans son milieu pour toute l’aide apportée à la communauté et tout spécialement en ce temps de crise affirme Nathalie Boisvert.