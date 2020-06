Contribution AREQ

Asbestos - Le 1er juin 2020, des membres AREQ (Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec) sont allés rencontrer la directrice générale du Centre d’action bénévole (CAB), Sylvie Ratté pour remettre une aide financière à La Manne (Dépannage alimentaire des Sources).

Cette aide provient de:

- La FLG (Fondation Laure-Gaudreault) représentée par Claude Smith, responsable sectoriel de la Fondation, qui remet un montant de 550 $.

- L’AREQ régionale représentée par Lucie Gagné donne un montant de 200 $ auquel s’ajoute un montant de 100 $ donné par le secteur AREQ d’Asbestos et qui est remis par Pauline-Dubois Landry.

- De plus, plusieurs membres AREQ, sur invitation de leur présidente Pauline ont fait des dons personnels totalisant un montant de 1 015 $.

En tout, les retraités de l’éducation ont remis un montant de 1 865 $ pour l’aide alimentaire La Manne du Centre d’Action Bénévole (CAB) des Sources.

De plus Claude Smith a remis au CAB au nom de la FLG un montant de 1 000 $ pour aider au transport bénévole des aînés (60 ans et plus) de la MRC des Sources avec des tarifs réduits (rendez-vous médicaux, petites courses, pharmacie).

L’AREQ a 3 paliers de regroupement :

- L’AREQ nationale qui compte plus de 59 000 membres dans l’ensemble du Québec

- L’AREQ régionale ici, c’est la région de l’Estrie qui regroupe de 3 200 membres des MRC de l’Estrie

- L’AREQ sectoriel de l’Asbestrie dont les 176 membres sont originaires de la MRC des Sources.

- L’AREQ a créé la fondation Laure-Gaudreault en 1990.

La directrice générale du Centre d’action bénévole (CAB) des Sources, Sylvie Ratté, remercie cordialement les donateurs de l’AREQ de toutes ses instances pour leur générosité et le partage dont ils font preuve envers les individus et les familles en situation de pauvreté temporaire ou permanente. La situation du COVID-19 a obligé l’organisme à annuler toutes ses activités d’autofinancement alors cette aide financière permettra à l’organisme d’acheter du pain, du lait, des œufs, des fruits et légumes, de la viande en complément à Moisson Estrie.

L’AREQ est un partenaire indispensable pour le Cab des Sources et profite de l’occasion pour souhaiter un bel été aux retraité-e(s) de l’enseignement. Merci! et au plaisir de vous côtoyer bientôt au quotidien lorsque le confinement des personnes de 70 ans et plus sera chose du passé.