Les organismes de développement économique mettent en place le programme RÉSILIENT pour soutenir les entreprises

Asbestos – L’enjeu est crucial : la reprise économique dans la MRC des Sources ne doit pas uniquement avoir lieu, elle doit fonctionner. C’est pour cette raison que les organismes de développement de la MRC déploient RÉSILIENT, un programme d’accompagnement d’urgence pour les entreprises de la région face à la crise de la COVID-19. Il est rendu possible grâce au soutien financier du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

RÉSILIENT : Un programme d’accompagnement pour rebondir face à la crise

Cette initiative est offerte en collaboration avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ), une entreprise reconnue pour ses programmes d’accompagnement d’entrepreneurs partout au Québec. D’une durée de trois mois, le programme RÉSILIENT est déployé auprès des entreprises vivant actuellement des situations engendrées par la COVID-19, qui nécessitent des solutions rapides et qui doivent se préparer dès maintenant pour la reprise économique. Ce programme est offert sans frais, sous certaines conditions. Le programme RÉSILIENT vise à :

Aider les entrepreneurs à bien gérer la situation actuelle créée par la COVID-19 en instaurant les mesures d’atténuation, de continuité des affaires et de relance des opérations

Développer un plan d’action concret pour leur permettre de s’adapter et de rebondir plus rapidement

Accroître leurs connaissances et leurs compétences de gestionnaires

Briser l’isolement et favoriser l’apprentissage des bonnes pratiques d’affaires

« Dans le contexte particulier auquel nous devons faire face, les entrepreneurs ont plus que jamais besoin d’être accompagnés et nous croyons que le programme RÉSILIENT contribuera grandement à les aider à mettre leur entreprise sur une bonne trajectoire », a déclaré monsieur Marc Grimard, Directeur général de la SADC des Sources et mandataire au nom des organismes de développement de la MRC des Sources.

« Les règles du jeu ont changé. Chaque entrepreneur doit devenir résilient dans le contexte actuel pour rebondir. La relance des entreprises passera nécessairement par la capacité des entrepreneurs à s’adapter, innover, évoluer et se réinventer. », a déclaré monsieur Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec.

Pour de plus amples renseignements sur le programme RÉSILIENT, contactez Alain Blanchet au 819 879-7147, poste 243 ou par courriel au ablanchet@sadcdessources.com