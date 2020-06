Une nouvelle série conférences-discussions pour répondre aux besoins des productrices agricoles du Québec

Les Agricultrices du Québec (AQ) lancent une nouvelle série conférences-discussions destinée à répondre aux besoins et aux questions des productrices agricoles du Québec.

Le projet s’ouvrira, en Estrie, sous le thème de la gestion de stress en temps de crise avec la conférencière et psychologue du travail spécialisée dans le domaine agricole, Pierrette Desrosiers. « C’est important d’être solidaires en ces temps où les pressions, qu’elles soient économiques, climatiques ou psychologiques, sont énormes sur les producteurs et productrices agricoles », soutient la présidente des AQ, Jeannine Messier.

La conférence permettra de mieux comprendre pourquoi et comment certaines personnes gèrent mieux l’incertitude et arrivent à mieux s’adapter en période de crise. « Plus que jamais, les habilités pour la gestion du stress et l’adaptation au changement sont essentielles. Étant fille, sœur et conjointe de producteurs agricoles, ce projet m’interpelle beaucoup. Le rôle des femmes en agricultures est primordial et plus que jamais, elles ont besoin de s’arrêter, de prendre un peu de temps et d’échanger entres elles », explique Pierrette Desrosiers.

La série conférences-discussions se poursuivra avec d’autres thèmes et conférenciers, ailleurs au Québec, au cours des prochains mois. Les sujets et dates seront diffusés sur la page Facebook et le site web des AQ. Les événements sont gratuits et ouverts à toutes les productrices agricoles.

Les femmes intéressées doivent préalablement s’inscrire en cliquant sur un des hyperliens ci-dessous. Merci de bien vouloir prioriser l’inscription de la conférence organisée dans le territoire de votre syndicat local.

Voici les conférences prévues au cours des prochaines semaines :

16 juin 2020 : Conférence du Val-Saint-François et Sherbrooke

29 juin 2020 : Conférence du Memphrémagog

6 juillet 2020 : Conférence de Coaticook

9 juillet 2020 : Conférence du Haut-Saint-François

13 juillet 2020 : Conférence des Sources

16 juillet 2020 : Conférence Frontenac et Granit

*Les dates des conférences-discussions peuvent être modifiées en fonction de la météo et du travail au champ. Les participantes inscrites en seront informées. Les événements auront lieu entre 19 h 30 et 21 h.