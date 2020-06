Racine – En cette période de pandémie, nos vies et nos habitudes culturelles en ont été profondément affectées. La chorale La Farandole, comme l’ensembles des institutions musicales et les festivals, a dû s'adapter à cette crise sanitaire. Ses activités restantes de sa saison courante ont été reportées à la saison 2020-2021. Son concert « Chœur et orgue » avec la présentation du REQUIEM de Verdi, prévu pour le mois de juin, est reporté à la fin du mois de janvier 2021.

Après le confinement, la vie reprendra son cours…

À tous ceux et celles qui aiment chanter, nous vous invitons à vous joindre à notre chorale qui reprendra ses activités en septembre prochain. Vous avez une bonne expérience du chant choral ou vous possédez une base de connaissances musicales ou vous avez tout simplement le goût de chanter en groupe, joignez-vous à notre équipe dynamique en communiquant à choralelafarandole@gmail.ca

La chorale espère que vous et vos proches demeurez en santé et vous souhaitons d’être accompagnés en musique pendant ces temps difficiles.

Toujours l’impatience de vous revoir, nous l’espérons très prochainement,