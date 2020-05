Générosité et soutien à Windsor

Windsor - La Ville de Windsor tient à saluer les efforts de ses commerçants locaux qui ont organisé le week-end dernier une collecte des contenants consignés dans le stationnement de la piscine municipale. Grâce à cette initiative et à la générosité de la population, une somme de 5 000 $ fut remise au Centre d’action bénévole de Windsor & Région qui supporte et vient en aide aux citoyens les plus durement touchés par la pandémie.

Suivi auprès des ainés

Une équipe d’intervenants, en collaboration avec la Ville de Windsor, est entrée en contact avec plus de 350 foyers où habitent des personnes âgées pour s’enquérir de leur état de santé et de leurs besoins. L’exercice a permis de constater que plus de 90% des ainés contactés disposaient d’un bon soutien de leur famille pour répondre à leurs besoins et que leur situation n’était pas préoccupante. Le contact humain et l’accès à des services financiers en personne sont les éléments les plus souvent mentionnés parmi les manques durant cette période de pandémie.D’autres suivis seront effectués au cours des prochaines semaines.

Service d'animation estivale

La Ville de Windsor poursuit ses préparatifs en prévision de l’ouverture du service d’animation estivale prévue pour le 29 juin. Les défis sont nombreux pour réussir à offrir ce service cet été et la Ville de Windsor travaille à trouver des solutions. Parmi les enjeux, on compte le nombre d’animateurs, la disponibilité des locaux ainsi que le respect des règles d’hygiène exigées par la Santé publique.