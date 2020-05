Le Royal Estrie fin prêt à accueillir ses premiers golfeurs

Asbestos(RL) - Le 20 mai 2020 marque une date importante pour les propriétaires de club de golf au Québec, alors que le gouvernement provincial autorise l’ouverture des terrains pour la saison. Bien entendu une série de restrictions et de consignes sanitaires en lien avec la situation du Covid-19 régiront les opérations estivales. Quoi qu’il en soit, comme la majeure partie des terrains de la région, le club de Golf Royal Estrie d’Asbestos sera fin prêt à recevoir ses premiers joueurs et joueuses sur son magnifique parcours de 18 trous dès ce mercredi matin 8 h. Pour M. Pierre Caisse, propriétaire des lieux depuis 2007, il s’agit d’une excellente nouvelle, mais qui apporte tout de même son lot de questionnements pour les mois à venir. « Nous sommes vraiment contents de pouvoir ouvrir nos portes à nos membres et aux amateurs de golf en général cette semaine. Notre équipe a travaillé très fort à la préparation du terrain, ce qui nous permet d’offrir à la clientèle un site de grande qualité et des verts exceptionnels. » A-t-il souligné. Parmi les ajustements apportés, afin de respecter les consignes de la santé publique, monsieur Caisse nous explique que le chalet, le bar, le vestiaire le service d’entreposage des sacs et les toilettes sur le parcours, ne seront malheureusement pas accessibles et ceux-ci devront demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre. Les seules installations sanitaires disponibles se retrouveront au bâtiment principal avec tous les dispositifs requis. « Nous avons à cœur la sécurité de notre clientèle et nous mettons tout en œuvre pour nous en assurer, ainsi il n’y aura notamment pas de lave-balle sur le parcours, ni de râteaux aux abords des fosses de sables. Pour ce qui est du fanion, l’assouplissement à la règlementation l’an dernier, voulant maintenant que ce dernier puisse demeurer dans son socle lors d’un jeu sur le vert, aura permis que l’on puisse installer du polystyrène dans les coupes, afin que le golfeur récupère sa balle sans difficulté et surtout sans avoir à manipuler la tige du drapeau. De plus, dans le but de permettre à deux personnes de partager une même voiturette, nous avons installé sur plus d’une vingtaine de nos véhicules, un séparateur de plastique au centre des sièges, assurant une protection supplémentaire. »

Il est important de mentionner que les golfeurs doivent préalablement réserver leurs droits de jeux par téléphone ou par internet avant de se présenter sur place où des consignes de fonctionnement seront alors transmises. Même si les activités démarrent plus ou moins trois semaines plus tard qu’à l’habitude, le propriétaire nous souligne qu’un été propice et une saison automnale allongée pourront possiblement venir aider à amoindrir les effets de ce retard. Cependant, ce qui touche somme toute assez durement et directement les coffres de l’entreprise, sont l’annulation de l’ensemble des tournois pour l’année en cours, la fermeture du bar avec terrasses, ainsi que la salle de restauration-réception, des volets d’importances qui assurent en moyenne plus du tiers des revenus annuels du club de golf.