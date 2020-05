Un Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans le respect des directives de santé publique

Asbestos - Le Carrefour jeunesse-emploi comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs (CJE), appuyé de ses principaux partenaires la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources et la ville d’Asbestos, est fier de lancer pour une 25e année consécutive le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans la MRC des Sources. Les employeurs participants appliqueront les normes gouvernementales en matière de santé publique en lien avec le COVID-19.

Trois manières d’aider les étudiants

Le volet Apprenti-Stage permet aux étudiants âgés de 14 à 16 ans de décrocher une première expérience de travail et d’obtenir une bourse de 500$ en occupant un stage pratique de 80 heures au sein d’un organisme à but non lucratif. Expérience Travail-Été est un outil pour faciliter la recherche d’emploi des étudiants de la MRC des Sources, puisque ce volet offre une subvention salariale à l’employeur. Les Bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100$ chacune, remises à la fin de l’été par le biais d’un tirage, visent la reconnaissance des jeunes ayant occupé un emploi étudiant pendant la période estivale.

Un partenariat gagnant

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est un programme local important rendu possible grâce à l’implication année après année de partenaires engagés ; la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, la ville d’Asbestos, la ville de Danville et les municipalités d’Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor et Wotton. Depuis 1996, le projet a aidé pas moins de 2 272 étudiants à se trouver un emploi.

Inscriptions

Les étudiants intéressés à participer au programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi sont invités à procéder à leur inscription en ligne au https://cutt.ly/hyjHuSp , communiquer au 819 879-7667 ou via la page Facebook du Carrefour jeunesse-emploi comtés Richmond et Drummond-Bois-Francs. Les étudiants pourront alors obtenir un rendez-vous pour la rédaction de leur CV et obtenir des stratégies de recherche d’emploi.