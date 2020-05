La ville d’Asbestos demeure active dans ses projets d’infrastructures publiques

Asbestos(RL) - En dépit des enjeux de ralentissement économique causé par le coronavirus, la ville d’Asbestos maintient ses projets de chantiers prévus pour l’année en cours et ira de l’avant avec les réfections de certaines artères de la municipalité. Au cœur de ceux-ci nous retrouverons la continuité des phases touchant le boulevard Simoneau, un chantier qui en principe pourrait s’amorcer vers le début du mois de juin, des travaux sont aussi prévus sur les rues Chassé et la 4e avenue notamment.

De plus, plusieurs études et analyses ont été réalisées au travers de la municipalité au cours des dernières semaines dont par exemple dans le secteur des Trois-Lacs, où un inventaire complet et la création d’une fiche d’analyse des routes et tronçons de l’endroit est en actuellement en cours. Celle-ci permettra de mieux cibler les besoins prioritaires de ce secteur et assurera d’établir les devis adéquats en lien avec les spécificités ou contraintes potentielles lors d’interventions. Mentionnons par ailleurs que la période d’inactivité sportive aura permis de procéder à des ajustements et petits correctifs nécessaires au niveau du terrain de balle ¨Lou-Richard¨ ainsi que du terrain de soccer, situés tous deux sur la 1re avenue.